Iranski dron pogodio tanker krcat sirove nafte uz obalu Dubaija

Kuvajtski naftni tanker pun sirove nafte planuo je rano jutros nakon što je napadnut dok je bio usidren uz obalu Dubaija, objavile su kuvajtske vlasti. Brod se zapalio i pretrpio oštećenja, a njegov vlasnik upozorio je na mogućnost izlijevanja nafte u okolne vode

Napad, za koji Kuvajt optužuje Iran, dogodio se samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno uzdrmao globalna energetska tržišta prijetnjama novim vojnim akcijama, javlja NY Times. Trump je u ponedjeljak poručio kako će, bez postizanja dogovora, narediti napade na ključnu infrastrukturu, upozorivši Teheran da bi mogao krenuti u ‘brisanje iranskih ciljeva’ ako nova iranska vlast ne pristane na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Kuvajtska državna kompanija Kuwait Petroleum Corporation priopćila je da je tanker pod imenom ‘Al-Salmi’ u trenutku napada bio potpuno natovaren sirovom naftom. U kompaniji tvrde da je riječ o iranskom napadu. Opasnost od ekološke katastrofe Trup broda pretrpio je oštećenja, a iz kompanije upozoravaju da postoji realna opasnost od izlijevanja nafte u okolno more.

Prema informacijama iz ureda za medije vlade Dubaija, među 24 člana posade nije bilo ozlijeđenih. Dodaje se da su vlasti reagirale na incident u kojem su sudjelovali dron i kuvajtski tanker koji se zapalio u teritorijalnim vodama Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pomorske vatrogasne ekipe intervenirale su kako bi stavile požar pod kontrolu, a kasnije je potvrđeno da je vatra ugašena. Iran se zasad nije oglasio o navodima o napadu. Prevozio dva milijuna barela sirove nafte Tvrtka za pomorsko praćenje TankerTrackers.com navodi kako je, prema njihovim podacima, tanker prevozio oko dva milijuna barela sirove nafte - približno 1,2 milijuna iz Saudijske Arabije i oko 800 tisuća iz Kuvajta. Ranije u ponedjeljak, kontejnerski brod u grčkom vlasništvu, koji se nalazio uz obalu Saudijske Arabije kod Ras Tanura, prijavio je dva odvojena incidenta u kojima su projektili pali u more u njegovoj blizini, navode stručnjaci za pomorsku sigurnost. Predstavnik broda Express Rome, koji plovi pod liberijskom zastavom, izvijestio je da su dva nepoznata projektila pala u more u blizini kontejnerskog broda, otprilike 22 nautičke milje (40,7 km) sjeveroistočno od Ras Tanure. Incidenti su se dogodili u razmaku od jednog sata, a posada je bila sigurna, priopćila je britanska tvrtka za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde ranije je preuzeo odgovornost za napad na Express Rome 11. ožujka, navodi Vanguard.

A number of major drone strikes over the past couple of hours:



- A Kuwaiti oil tanker, one of the largest in the world, is on fire near Dubai

- American University of Iraq (in the video)

- Several sites in Dubai, including a communications tower

- Explosions in Kuwait, Bahrain pic.twitter.com/WdlA6LP16t — Narjes Rahmati 🟩☫🟥 نرجس رحمتی (@Narjes_Rahmati) March 30, 2026