Iranska Revolucionarna garda susjedima: Prijeđete li crvenu liniju, stiže osveta

Iranska Revolucionarna garda objavila je u petak da je ubila četvoricu militanata povezanih s 'arogantnom svjetskom silom' na granici s Pakistanom na jugoistoku države, te je upozorila Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate da poštuju 'crvene linije' Teherana ili da se suoče s osvetom

Garda tvrdi kako je skupina povezana s 'arogantnom svjetskom silom', no nije elaborirala tu tvrdnju. Teheran optužuje SAD, Izrael i Saudijsku Arabiju da financiraju sunitske militantne skupine, no one odbacuju tu tvrdnju.

Većinski sunitska provincija Sistan-Baluhestan na jugoistoku Irana već je dugo poprište nemira koje osim separatističkih militanata potiču i krijumčari droge.

Revolucionarna garda je u petak upozorila Saudijsku Arabiju i UAE da poštuju 'crvene linije' Teherana ili da se suoče s osvetom.