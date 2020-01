Iranska nuklearna agencija spremna za neograničeno obogaćenje uranija

Iranska organizacija za atomsku energiju (AEOI) objavila je u subotu da je spremna za obogaćenje uranija na bilo koji postotak, čime je porasla zabrinutost zbog nuklearnog programa te zemlje

U srijedu je Rouhani rekao da Iran neće nikada razviti nuklearno oružje, s nuklearnim sporazumom ili bez njega i pozvao je europske države da ne slijede Washington koji je napustio taj dogovor iz 2015. godine.

Američki predsjednik Donald Trump povukao je 2018. svoju državu iz nuklearnog sporazuma koji su s Iranom postigle svjetske sile. Washington je nakon povlačenja i obnovio sankcije Iranu koji je odgovorio tako što je počeo napuštati obaveze preuzete sporazumom.

Francuska, Velika Britanija i Njemačka nedavno su aktivirale mehanizam za rješavanje sporova predviđen dogovorom, nakon što je Teheran nastavio povećavati proizvodnju obogaćenog uranija.

To može dovesti do ponovnog uvođenja UN-ovih sankcija, ukinutih sporazumom, no tri europske države tvrde kako žele da se on održi.