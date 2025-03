Incidenti na prosvjedu u Beogradu: Zašto je prekinuta tišina na Slaviji?

Ljudi su se polako počeli razilaziti, iako se još uvijek velik broj ljudi nalazi na Slaviji. Policija je javila da je došlo do manjih incidenata, no da je u međuvremenu sve riješeno i da se može nastaviti s prosvjedom. Ipak, studenti su u trenutku kad je zbog incidenta prekinuta 15-minutna tišina skinuli prsluke, što simbolički znači da to više nije studentski prosvjed.

'Iz pravca Pionirskog parka bačene su boce i kamenje. Ovaj prosvjed više nije studentski. Redari su skinuli prsluke. Mole se svi da napuste prostor oko Skupštine', priopćio je Fakultet dramskih umjetnosti u blokadi.