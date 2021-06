Imunolog Tobonjača: Delta soj, koji će sigurno pobijediti, ugrožava populacije gdje nema dovoljno cijepljenih ljudi

Imunolog Zlatko Trobonjača rekao je za središnji Dnevnik HTV-a da će delta soj koronavirusa sigurno prevladati. Napominje kako se pretpostavlja da je delta soj zaraznji od alfa soja (britanskog) za 23 do 60 posto, što ovisi o podacima iz literature

'Širi se izuzetno brzo, prisutan je u više od sto zemalja svijeta. Imunoinvazivan je, tj. "izbjegava" imunost koju dobijemo preboljenjem ili cijepljenjem Pfizerom ili Modernom, osobito ako se cijepimo samo jednom dozom cjepiva. To znači da bi dvije trećine ljudi, ako se cijepe samo jednom dozom, za 2 do 3 tjedna mogli oboljeti simptomatski. No samo 10 posto ljudi koji su cijepljeni objema dozama mogu se zaraziti delta-sojem', rekao je Trobonjača za HRT.

Naglašava da je AstraZenecino cjepivo ima nešto slabiju učinkovitost - oko 70 posto.