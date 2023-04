Ide velika čistka: HZZO otkrio koliko nezaposlenih ima zdravstveno, a ne traže posao

Oni koji se zaključno s navedenim datumom ne pojave u HZZO-u bit će po kratkom postupku odjavljeni iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. No kako je to osiguranje u Hrvatskoj obaveza, svakako će morati doći u ispostavu Zavoda radi reguliranja svog statusa po nekoj od zakonskih osnova, za koju ispunjavaju uvjete.

U važnoj obavijesti nezaposlenima s početka travnja, HZZO im je, ukratko, poručio da će se i nakon prvog pojavljivanja na šalteru do 29. lipnja morati jednom u tri mjeseca osobno ukazati u Zavodu radi daljnje redovite provjere statusa - osim za vrijeme u kojem se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Na pitanja tportala o broju osiguranika koji su se odazvali pozivu od 1. travnja i o očekivanom ukupnom broju ljudi koji bi se trebali prijaviti do isteka roka u lipnju, iz HZZO-a odgovaraju da ne rade svakodnevne analize o tome koliko se ljudi prijavljuje te najavljuju da će kompletnu analizu napraviti nakon 29. lipnja. Ipak, temeljem podataka koje su dobili od HZZ-a, sa stanjem na dan 31. ožujka, nešto su ipak otkrili.

'Sve osobe koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zadržale su svoj status i u evidenciji osiguranih osoba HZZO-a kao nezaposlene osobe. Prema podacima HZZO-a, 282.462 osobe imaju obavezu javljanja svaka tri mjeseca jer se nisu nalazile u datoteci pristigloj iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao tražitelji posla. Njima je status reguliran do 29. lipnja 2023. godine, do kada imaju vremena da se jave HZZO-u. Ako osiguranici osobno ne pristupe HZZO-u u propisanim rokovima (kako smo već naveli, najkasnije do zaključno s 29. lipnja 2023. godine, a potom jednom u tri mjeseca), HZZO će ih odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja. Na kućne adrese su im poslane obavijesti da se moraju javiti u propisanom roku', navode iz HZZO-a.

Prema popisu stanovništva iz 2021., Hrvatska ima 3.871.833 stanovnika. Zdravstveno osiguranje preko HZZO-a na dan 3. travnja imalo je 4.070.897 osoba dok je na Zavodu za zapošljavanje s današnjim datumom prijavljeno 107.627 nezaposlenih.