Iako je rumunjska premijerka zastupnike Europskog parlamenta nazvala autistima, to nije diskriminacija

Vijeće rumunjske vlade oslobodilo je u ponedjeljak odgovornosti premijerku Vioricu Dancilu koja je nedavno upotrijebila riječ 'autistični' dok je opisivala svoje političke neistomišljenike

'Ti ljudi šire pogrešne informacije. Oni znaju što je istina, no ne žele to prihvatiti. Vjerujem da su ti ljudi autistični, jer oni ne vide i ne čuju ono što je očigledno za one koji su iskreni', rekla je tom prilikom Dancila.

Rumunjska premijerka se već dan nakon televizijskog gostovanja ispričala za svoje izjave te se sastala s osobama s autizmom.