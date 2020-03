I službeno je: Nema svetih misa, ispovijedi, no crkve ostaju otvorene

Hrvatska biskupska konferencija, nakon što su u ponoć uvedene stroge mjere kako bi se suzbilo širenje koronavirusa, odlučila je otkazati slavljenje svetih misa i sva ostala crkvena slavlja i to do daljnjega. privremene mjere koje stupaju na snagu u petak, 20. ožujka 2020. i traju do drugačije odluke

Iako se vijest o zabrani pojavila prije dva dana koja je objavljena na stranicama riječke nadbiskupije, ona je ubrzo povučena jer nije bila riječ o službenom priopćenju HBK. Tek danas su se biskupi službeno oglasili nakon što su u ponoć uvedene nove stroge mjere. 'Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo zdravlje stanovništva, sve se svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pučke pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji i svi sastanci otkazuju do daljnjega, kako unutar zatvorenih prostora tako i na otvorenim prostorima', stoji u priopćenju HBK.

'Svećenici će slaviti svetu misu bez sudjelovanja zajednice, a dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hrvatskoj oslobađaju obveze sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi. 'Neka vjernici ovu obvezu zamjene molitvom, postom, dobrim djelima, čitanjem Božje riječi, molitvenim sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja, prenošenih putem radija, televizije i drugih elektroničkih sredstava. Neka se tijekom prijenosa euharistijskog slavlja posebno združe primanjem duhovne pričesti', kažu biskupi. Crkve će za vrijeme trajanja epidemije biti otvorene isključivo pod sljedećim uvjetima: a) crkve su otvorene samo za osobnu molitvu zdravih vjernika koji su bez simptoma akutne plućne bolesti;

b) u crkvi istodobno smije biti prisutno najviše deset osoba pazeći pritom da razmak između osoba bude barem 2 metra; c) crkva otvorena za vjernike mora imati stalno otvorena vrata, uz mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja. Svećenici neće moći ispovijedati niti davati sakrament bolesničkoga pomazanja osim u smrtnoj pogibelji. Sprovodi će se održavati uz najbližu rodbinu, a mise za pokojne bit će slavljene nakon ukidanja ovih mjera. Bolnički kapelani i svećenici koji pastoralno skrbe u staračkim domovima i drugim sličnim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju infekcija. Zatvaraju se crkveni uredi i arhivi, a katolički vrtići, škole i druge odgojno-obrazovne i dobrotvorne ustanove dužne su slijediti upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.