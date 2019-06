I danas grmljavinsko nevrijeme na kopnu, poneki pljusak moguć i na Jadranu

U unutrašnjosti nas i danas očekuje promjenljivo vrijeme s povremenom kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Grmljavinsko nevrijeme s tučom moguće još u prvom dijelu dana u središnjim i istočnim područjima. Na Jadranu sunčanije, no uz jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Najviše sunčanog i suhog vremena bit će na krajnjem jugu, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Vjetar će u nedjelju biti većinom slab, mjestimice umjeren sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, a na krajnjem će jugu - jugo. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 25 do 31 °C, dok će u gorju biti malo niža, najavljuje DHMZ .

Sutra će na Jadranu biti pretežno sunčano, a tek je na krajnjem jugu moguć poneki pljusak. U unutrašnjosti će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te mjestimičnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u Slavoniji.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najniža temperatura bit će od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna kretat će se od 26 do 31 °C.

Početkom tjedna na Jadranu će biti pretežno sunčano, a još u početku tjedna na jugu je moguć poneki pljusak s grmljavinom. Na kopnu će biti promjenljivije s mjestimičnom kišom ili lokalnim pljuskom i grmljavinom, osobito u Slavoniji.