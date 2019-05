Hrvatskoj nedostaje 12 tisuća medicinskih sestara, stanje je alarmantno jer ih sve više odlazi u inozemstvo

Prema riječima Anice Prašnjak, predsjednice Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sindikata i tehničara, Hrvatskoj trenutno nedostaje oko 12.000 medicinskih sestara te je naglasila kako nadležno ministarstvo ne čini apsolutno ništa što bi zadržalo medicinske sestre u Hrvatskoj

Prema njihovim riječima medicinske sestre odlaze u Irsku, Veliku Britaniju, Austriju, Njemačku, Italiju i tamo imaju puno veću plaću. Minimalna plaća im je oko 2 tisuće eura, a može ići i do 4 tisuće. Tisuću sestara je otišlo u inozemstvo, a dvije tisuće još čeka da ode.

'Nitko se ne obazire na nas i koliko sestara nedostaje. One su potplaćene i odlaze u inozemstvo. Ta činjenica prolazila je pokraj svih Vlada do sada pa i ove. Nitko se ne osvrće na to kakva će biti zdravstvena njega i kakva je budućnost bolesnih građana', rekla je Prašnjak za HRT i dodala: 'Pomaka u pregovorima nema. Vladinu stranu kao da se ovaj problem ne tiče. Sestre koje rade su maksimalno iscrpljene i ne plaćaju im se prekovremeni sati, ne priznaju im se razine obrazovanja'.

Medicinska sestra Ganza istaknula je kako medicinske sestre rade težak fizički posao, imaju noćna dežurstva, puno rade prekovremeno i većina njih neće biti u stanju raditi do 67. godine.