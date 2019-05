Hrvatski vojnici boje stražarnicu ispred Vlade, a Krstičević odgovara: Sve je to u funkciji pomoći i da bude dostojanstveno

Ministar obrane Damir Krstičević rekao je nakon sjednice Vlade da su u pregovorima sa SAD-om i Švedskom oko nabave borbenih aviona. Najavio je konkretne rezultate do kraja godine.

Nije htio spekulirati i odgovoriti na pitanje kakva je vrsta ponude njemu najprihvatljivija. 'Znamo iz prvog pokušaja koje su to cijene, znamo i druge države koje su rješavale to pitajne, Slovačka i Burgarska, prikupili smo iskustva i odlučni smo da to pitanje riješimo', rekao je ministar.

Kaže, prenosi N1 , kako su u prvom procesu nabave borbenih aviona koji je propao dobili puno informacija. 'Proces je bio dug, transparentan, u poziciji država s državom i sada na osnovu naučenih lekcija iz prvog procesa i sada u razgovoru sa strateškim partnerom SAD-om i Šveđanima vjerujem da ćemo doći do najboljeg rješenja za Hrvatsku', rekao je, dodavši kako očekuje neki konkretan rezultat do kraja godine.

Pozornost novinara ispred zgrade Vlade privukli su i hrvatski vojnici koji su bojali stražarnicu ispred Banskih dvora.

Na pitanje zašto to rade vojnici, a ne radnici, Krstičević je pojasnio: 'Znate da obilježavamo 28. godina hrvatske vojske, vojska je prije 28 godina bila postrojena u Kranjčevićevoj. U nedjelju će ovdje biti svečanost koju smo vratili, a to je velika smjena straže, to je već treća godina da se to događa, jasno da se pripremamo i da to bude na dostojanstven način. Sve u funkciji pomoći i da bude dostojanstveno'.