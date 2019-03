Hrvatski liječnik dobio veliko priznanje u Finskoj

Jednoglasnom odlukom Finskog vertebrološkog društva Finskog liječničkog zbora za najbolje međunarodno istraživanje u prošloj godini proglašen je rad međunarodnog tima King's College of London, Tel Aviv University-Izrael, Oulu University Hospital-Finska, Kuopio University Hospital-Finska i Sveučilišta Juraj Dobrila Pula te Bolnice Rovinj, a s hrvatske strane u izradi rada sudjelovao je dr. Marinko Rade, ravnatelj Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju ”Dr. Martin Horvat” u Rovinju.

Docent dr. Rade je već tri puta proglašen najboljim mladim znanstvenikom od strane Finskog društva za bolest kralježnice i jedini je dvostruki pobjednik „Spine Young Investigator Award“ za najboljeg mladog istraživača bolesti kralježnice koju dodjeljuje najutjecajniji i najdugovječniji znanstveni časopis za dijagnostiku te konzervativno i kirurško liječenje patologije i deformiteta kralježnice "Spine" te International Society for the Study of Lumbar Spine (ISSLS), izvijestili su u nedjelju iz Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

"Iza ove nagrade stoji ogroman zajednički posao te je veliko zadovoljstvo znati da je prepoznat trud. Kako od 2013. godine dobivamo barem po jednu međunarodnu nagradu za znanost godišnje, očito da smo doista dobar tim. U mjesecu lipnju branimo nagradu za najbolje istraživanje na svjetskom kongresu u Kyoto, tako da se nadam da će 2019.godina donijeti još koje lijepo iznenađenje i novo priznanje", izjavio je za Hinu dr. Marinko Rade.

Inače, radi se o eksperimentu koji se provodi godinama i koji je publiciran u raznim svjetskim znanstvenim časopisima, između ostalih u američkim časopisu Spine i poznatom Scientific Reports – Nature.