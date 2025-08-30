Hrvatska vojska ponovno u akciji: Po nevremenu prevezli dijete s Korčule u bolnicu

Dežurna letačka posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a je poletjela helikopterom Mi-171 Sh u 8:28 sati, sa četiri člana posade - dva pilota i dva tehničara, iz vojarne “Knez Trpimir” kod Divulja prema Korčuli. Već u 8:58 sati, na helidromu Blato na Korčuli, posada je preuzela maloljetnog pacijenta u pratnji majke i dva člana medicinskog tima.

Na helidrom KBC-a Split helikopter je sletio u 9:28 sati, gdje je dijete predano stručnim medicinskim službama. Dežurna posada helikoptera Mi-171 Sh u 09:38 sati vratila se u matičnu bazu u Divuljama, ostajući u pripravnosti za nove zadaće, priopćio je MORH.