Hrvatska liječnica u Milanu: Ako se ovako nastavi izdržat ćemo još desetak dana. Šef zarazne u Milanu: Situacija je katastrofična

Vanesa Gregorc, onkologinja, inače Puljanka, zaposlena u bolnici San Rafael u Milanu kazala je kako se pretpostavlja da bi 15 do 18 dana trebalo bi doći do usporenja rasta broja pacijenata oboljelih od koronavirusa, ali i da ne vjeruju da će to biti do početka travnja. Massimo Galli, šef jedinice za zarazne bolesti u milanskoj bolnici Luigi Sacco situaciju u bolnici u kojoj radi opisao je kao katastrofičnu

'Mi smo ove ozbiljne mjere uveli kako bi naglo zaustavili rast broja zaraženih. Nakon 15 do 18 dana trebalo bi doći do usporenja rasta broja pacijenata, ali ne vjerujemo da će to biti do početka travnja. Do Uskrsa je najvjerojatnija karantena, sigurno tri tjedna', kazala je Gregorc za RTL Direkt.

U Italiji je gotovo 12 i pol tisuća zaraženih, 827 preminulih, njih 196 samo u zadnja 24 sata, najviše u jednom danu dosad. U srijedu navečer donesena je odluka o zatvaranju svih ugostiteljskih objekata i trgovina, osim onih s hranom i ljekarni. Iz bolnice u Bergamu liječnici šalju apele putem Facebooka, tvrde da moraju birati koga će spasiti, da organizacija nije dobra, da je šutnja i nečinjene Italiju stajala nepotrebih žrtava. Gregorc kaže da je situacija vrlo ozbiljna, ne samo u Italiji, nego cijeloj Europi i svijetu. 'Virus je ušao u sve zemlje. Izgleda da je Italija najviše pogođena, ali mi ne znamo u kojem je trenutku razvoj epidemije u drugim zemljama. U Italiji mamo veliki broj zaraženih i velik broj pacijenata treba liječničku pomoć. Veliki je pritisak na zdravstvene ustanove. Zasad uspijevamo izdržati taj pritisak, ali ne znam koliko dugo ćemo još moći. Ako se ovako nastavi, možda još desetak dana", smatra Gregorc.