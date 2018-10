Hrvatska i BiH natežu se skoro 20 godina, a Komšić sad maše i tužbom zbog Pelješkog mosta. U čemu je, zapravo, stvar?

'Pelješki most niste mogli početi raditi bez dogovora s BiH. Imamo pravo tužiti Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer je kao država dva puta prekršila Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice', izjavio je u svom prvom intervjuu za hrvatske medije novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić. Premijer Andrej Plenković hladno mu je odgovorio da Hrvatska ne krši međunarodno pravo i da je meritum cijelog slučaja već detaljno objasnila Europskoj komisiji

Samo predsjedništvo države tako je još 2007. godine - kada je u njemu sjedio upravo Željko Komšić - zauzelo stajalište po kojemu se most ne bi smio graditi bez prethodnog definiranja granice između dviju država, a protivljenje gradnji je izrazio i Zastupnički dom - no to je neobvezujući dokument jer ga nije podržao i Dom naroda BiH. Proteklih godina više političara iz stranaka s bošnjačkim predznakom pokušalo je progurati nove odluke u tom tonu, no zaustavljene su ili osporene od hrvatskih stranaka iz BiH.