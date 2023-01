Hrvati i Srbi gledaju se preko nišana u Ukrajini. Koliko je dobrovoljaca na ratištu?

Novači li ruska paravojna formacija Wagner nove borce u Srbiji? Činjenica je da se srpski i hrvatski dragovoljci bore u Ukrajini, jedni na ruskoj, drugi na ukrajinskoj strani.

Crvena lubanja na crnoj pozadini: to je amblem zloglasne ruske paravojne formacije Wagner. Već godinama ta privatna vojska sudjeluje u konfliktima u brojnim zemljama i širi strah. I u Ukrajini ona ratuje na strani regularne ruske vojske. Već nakon ruskog napada 24. 2. 2022. u glavnom gradu Srbije Beogradu pojavili su se murali koji slave tu paravojnu formaciju. Novači li ona nove borce i u Srbiji?

Izgleda da to potvrđuju videi koji se dijele po društvenim mrežama. Oni pokazuju srpske borce u ruskim postrojbama u Ukrajini. Oni većinom govore na srpskom o svojoj obuci i motivima za sudjelovanje u ratu. Vlasti u Srbiji nisu se do danas očitovale u vezi s time, kritičari smatraju da je to iz obzira prema tradicionalno pro-ruskom raspoloženju u Srbiji. Zbog istog razloga Srbija, iako je kandidat za članstvo u Europskoj uniji, nije uvela sankcije protiv Rusije.