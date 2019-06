Horvat se nada da će se do kraja godine jaružalo uspjeti prodati Jan de Nulu

Ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio je u utorak da se sastao s predstavnicima luksemburško-belgijske grupacije Jan de Nul te kako se nada da će se do kraja godine jaružalo koje se u Uljaniku gradi za tog naručitelja uspjeti prodati Jan de Nulu i time bar dio sredstava plaćenih kroz državna jamstva vratiti u proračun

"U ovom trenutku nemamo nikakve najave da bi se to moglo dogoditi u sljedećih nekoliko dana. To je jamstvo za tzv. santiago brod koji je parkiran u Uljaniku i u ovom trenutku nema nikakvog interesa da bi se taj brod završio", rekao je.

Rekao je i kako nitko nije želio "sve one nepodopštine" koje su dovele do toga da se plati 4,5 milijardi kuna izdanih jamstava brodogradnji, ali se to moralo platiti. "To smo napravili i u segmentu same brodogradnje mislim da smo otvorili jednu novu stranicu", naglasio je.

Ministar Horvat u Karlovcu je boravio u sklopu predstavljanja programa poticaja poduzetnicima, podsjećajući da ih kroz četiri natječaja očekuje oko 2,2 milijarde kuna poticajnih sredstava.

Raspisivanje prvog od tih natječaja može se očekivati za dva tjedna, a do kraja godine planira se raspisati i vrlo opsežan natječaj vrijednosti oko 970 milijuna kuna, najavio je Horvat, dodajući kako s tim želi upoznati poduzetnike da bi se prijavili na te natječaje i taj novac transferirao u nove investicije.

Tim će se novcem, ističe ministar, poticati "inovacije, inovacije, inovacije", nove industrije, nove tehnologije, transfer znanja i tehnologije, što je priprema za novi financijski okvir Europske komisije, koji nas očekuje 2021. godine.