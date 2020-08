Holy: Bojim se da će novi gradonačelnik Zagreba biti kontaminirani Vili Beroš

'Nadležne institucije, u ovom slučaju DORH, trebale bi istražiti na koji način je snimka izašla van te namještaju li se natječaji u korist osoba koje su u milosti vrha stranke, odnosno vrha vlade', komentirala je bivša SDP-ova ministrica zaštite okoliša i bivša saborska zastupnica Mirela Holy snimku razgovora između ministra zdravstva Vilija Beroša i Dijane Zadravec

Mirela Holy otišla je iz Vlade Zorana Milanovića zbog maila upućenog predsjedniku Uprave Hrvatske željeznica.

'Taj mail smo mogli pustiti on ili ja, a on je javno tvrdio da nije pustio. Ja također nisam. Meni je još jedna opcija bila moguća, a to je da je moja pošta bila hakirana, što smatram da nije sigurnosna fenomenalna situacija za vladu. U ovoj su situaciji prisustvovali još neki ljudi, jesu li oni to snimali ili je ministar Beroš pustio snimku van, to bi trebale državne institucije utvrditi, ali mislim da do toga neće doći', rekla je Mirela Holy gostujući u Novom danu N1 Televizije.