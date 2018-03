HGSS: Izgleda fantastično? Vjerujte nam da je ustvari apokaliptično!

Iako vodostaj rijeke Like polako pada, Kosinjska dolina i dalje je pod vodom. Stanica Hrvatske gorske službe spašavanja Gospić snimila je zastrašujuće razmjere poplave u Kosinju

Na poplavljenom području 30 pripadnika operativnog stožera, Crvenog križa, HEP-a i danas pomaže stanovnicima. S 11 čamaca do podneva obavili su više od 50 vožnji do najudaljenijih kuća koje su pod vodom u Donjem Kosinju, Selištu, Vukelićima, Lipovu Polju i drugim zaseocima.

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić Mihael Kurteš kazao je kako je ljudima teško otići i, kako sada stoje stvari, evakuacije neće biti, tim prije jer im Civilna zaštita pomaže u svemu neophodnom i borit će se svim snagama da ljudi ostanu u svojim kućama.

U većini kuća voda je u visini od pet do pedeset centimetara, ali ponegdje je narasla i do stropa; jednoj kući u Lipovom Polju iz vode viri samo krov, a do prvog je kata potopljena i kuća u Gornjem Kosinju jer se obje nalaze najbliže rijeci Lici.