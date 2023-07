HGSS helikopterom spašavao muškarca s Mosora

Planinar je prilikom pada zadobio ozljedu koljena i ramena, te je zbog toga nije bio u dobrom stanju kako bi nastavio planinarski pohod, javlja Dalmatinski portal.

S obzirom na to da su lokacija unesrećene osobe i morfologiju terena dosta nepristupačni, angažirana je dežurna letača spašavatelja i helikopter HRZ-a. Dva letača spašavatelja HGSS-a spuštena su vitlom iz lebdećeg helikoptera do unesrećene osobe, te je unesrećeni, tehnikom fiksnog užeta u podvezu transportiran do najbližeg pristupačnog terena. Nakon uspješnog zbrinjavanja i transporta, unesrećeni je predan na daljnju obradu dežurnom timu HMS.

'Unesrećenoj osobi želimo brz oporavak, a našoj ekipi letača spašavatelja i zapovjednom timu HRZ-a želimo ugodan ostatak vikenda', piše na stranicama HGSS-a.