HDZ-ovac Kapulica: Milanović ili nije razumio SOA-ino izvješće ili namjerno njima manipulira

Potpredsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Mario Kapulica (HDZ) kazao je da nema ničeg disonantnog između izvješća SOA-e i onoga što je rekao premijer, poručivši kako predsjednik RH to izvješće nije razumio ili s njim svjesno manipulira

"Meni je jasno da je Zoranu Milanoviću teško iz njegove pozicije pozvati na smirivanje tenzija u društvu i upozoriti na realne opasnosti od govora mržnje i od radikalizacije kada on često sam u javni prostor unosi teme i način govora koje podižu tenzije u društvu i ide na najniže strasti", kazao je.

Osvrćući se na Milanovićeve izjave vezane uz izvješće SOA-e, Kapulica je rekao da Milanović to izvješće ili nije pročitao ili ga nije razumio ili svjesno s njime manipulira.

Dodao je da može razumjeti da oni, koji nemaju uvid i nisu izravno odgovorni za ustavo-pravni poredak i demokraciju u Hrvatskoj i sigurnost svih građana, politiziraju ovu temu. "Ali, oni koji imaju odgovornost, uvid i znanje o svemu što se događa - tako ne bi smjeli komunicirati", poručio je.

Ipak, Kapulica je istaknuo je da građani mogu biti sigurni jer država i svi zaduženi za njihovu sigurnost odgovorno i kvalitetno rade svoj posao.

Upitan je li Marko Francišković simbol svega o čemu govori Plenković kada govori o radikalizaciji, Kapulica je rekao da su prosvjedi pred sudom pokazali čiji je on simbol i tko ga na razinu simbola uzdiže. "To ne radimo mi. Postoje ljudi koji u njemu vide simbol nekakve agende koja nema veze sa demokratskim procesima, sa stabilnošću države, jačanjem sigurnosti - već upravo suprotno", kazao je.

Oporba ne vidi stvarnu opasnost

Predstavnici oporbe s druge strane smatraju da ne postoji stvarna teroristička opasnost.

"Ne vidim da postoje neke terorističke ugroze, kao što tvrdi premijer. To je tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost i saborski Odbor. A ako premijer zaista misli da takva ugroza postoji, onda su to mjesta na kojima to treba raspraviti i riješiti", kazao je Domagoj Hajduković iz Socijaldemokrata.

Upitan jesu li ljudi koji su se okupili pred zagrebačkim Županijskim sudom koji je raspravlja o opravdanosti optužnice protiv Franciškovića pojedinici ili organizirana skupina, kazao je da molotovljevi kokteli, noževi i slične stvari nemaju što raditi na bilo kakvim prosvjedima.