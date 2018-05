Hamas: Postignut je prekid vatre s Izraelom

Islamistička skupina Hamas, koja kontrolira Pojas Gaze, u srijedu je priopćila da je nakon najžešćeg sukoba između Izraela i Palestinaca od 2014. dogovorila prekid vatre s izraelskom stranom, prenosi dpa

Tijekom noći Hamas je ispalio preko 100 minobacačkih granata i raketa na Izrael, a izraelska je vojska odgovorila bombardiranjem desetak vojnih ciljeva u palestinskoj enklavi.

No, Khalil al-Hayah, zamjenik vođe Hamasa u Gazi je upravo priopćio da je "dogovorena obnova bivšeg dogovora o primirju u Pojasu Gaze". "Mi ćemo to poštivati sve dok okupacijska strana to isto bude poštivala", kazao je al-Hayah, aludirajući na Izrael.