Hajdaš Dončić: SDP nije pred nikakvim potopom, imamo tri godine da posložimo stranku

SDP je još uvijek, a i ostat će najjača politička stranka na ljevici i lijevom centru. To djelomično govore i rezultati ovih izbora. SDP ima 46 pobjednika u ovome krugu, ako računamo i općine i gradove i županije, a u 58 jedinica lokalne samouprave SDP-ovi kandidati idu u drugi krug, kazao je za središnji Dnevnik HTV-a Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik SDP-a

- Prije četiri godine SDP je imao ukupno oko 60-ak jedinica lokalne uprave i samouprave. Sada ćemo vjerujem, imati nešto više. Ujedno koristim priliku da zahvalim i pohvalim sve naše kandidate od Smokvice do Nedelišća, od Umaga do Babine Grede, koji su osvojili premoćne pobjede u prvom krugu. SDP nije pred nikakvim potopom. Imamo tri godine vremena, bez izbora, da posložimo stranku, da ju osvježimo s nekim novim idejama i novim ljudima i da za sljedeći ciklus, ako budemo apsolutno spremni da budemo topli vjetar promjena koji može zajedno s partnerima, mijenjati Hrvatsku, dodao je Hajdaš Dončić za Dnevnik HTV-a .

Novinarka HTV-a upitala ga je kako je moguće da SDP nije ništa manje dobio nego 2017. godine. U 40-ak gradova i općina SDP nije imao liste ili se skrivao iza nezavisnih kandidata, a u Osječko-baranjskoj županiji nije imao kandidata za župana. To upućuje da SDP ima popriličnu kadrovsku devastaciju, kazala je.

- Što se tiče nestranačkih i nezavisnih osoba koje su na našim listama, SDP je od devedesetih godina bio najšira politička stranka koja je primala nezavisne i nestranačke ljude koje dijele s nama neke životne i ljudske vrijednosti. To ćemo nastaviti i dalje i s tim nemamo problema, kazao je.

- Što se pak tiče nekih marginalnih pojava, poput one u Osječko-baranjskoj županiji, nakon drugog kruga izbora i nakon ljeta, u SDP-u su ionako unutarstranački izbori i naravno da pojedinci koji su zeznuli stvar neće više imati mogućnost da se kandidiraju jer će to oni sami shvatiti da to nije dobro, dodaje i ponavlja - slijede tri godine, nove ideje i nove mogućnosti koje su pred nama.

Među županijama, najčvršćim uporištem SDP-a pokazala se Krapinsko-zagorska županija, gdje je već u prvom krugu pobijedio njihov kandidat Željko Kolar. Osim u Zagrebu, gdje je stranka ostvarila iznimno loš rezultat, SDP je uzdrman i u svojoj višegodišnjoj utvrdi, Primorsko-goranskoj županiji.

SDP i nakon ovih izbora uvjerljivo odnosi Krapinsko-zagorsku županiju. Njihov Željko Kolar treći mandat izborio je već u prvom krugu.

- Lista je dobila apsolutnu većinu i nama za stvaranje većine nisu potrebni dodatni partneri. Međutim mi ćemo sjesti zajedno s našim koalicijskim partnerima i vidjeti hoćemo li još nekoga pozvati da nam se pridruži, rekao je Željko Kolar, krapinsko-zagorski župan.

SDP je zadržao svoju poziciju i u Koprivnici pa je Mišel Jakšić ponovno gradonačelnik.

Nakon 20 godina Vojka Obersnela SDP je na kušnji u Rijeci. Njegov nasljednik Marko Filipović mora u drugi krug s nezavisnim Davorom Štimcem. U Gradskom vijeću nemaju većinu.

- U vijeću je dosta raznolika situacija. No ja ne sumnjam da će SDP zajedno s koalicijskim parterima formirati većinu. Svakako možemo razgovarati s MOŽEMO i mislim da je Akcija mladih spremna za akciju, rekao je Marko Filipović, SDP-ov kandidat za riječkog gradonačelnika.

Davor Štimac, nezavisni kandidat za riječkog gradonačelnika, rekao je da će ponuditi kvalitetan program. A ako ga pak ne žele prihvatiti oni s bilo lijevog ili desnog političkog spektra, spremni su, kaže Štimac, i za nove izbore.

Tako ni SDP-ova utvrda, Primorsko-goranska županija, više nije toliko tvrda. Iako u velikoj prednosti Zlatko Komadina prvi put mora u drugi krug izbora gdje će se suočiti s HDZ-ovim Garijem Cappellijem.

- Ne znam zbog čega se HDZ raduje. Oni su uvijek dobivali koliko i sada. Ono zbog čega idem u drugi krug izbora je veliki broj kandidata. Prvi put je bilo šest kandidata i to u pravilu s centra, što je inače išlo, u povjerenju, meni, kazao je Zlatko Komadina, kandidat SDP-a za primorsko-goranskog župana.

Gari Cappelli, kandidat HDZ-a za primorsko-goranskog župana, rekao je da poštuje dosadašnji rad Komadine.

- On se zasigurno trudio koliko je znao i koliko je mogao. Ali zaista mislim da je za županiju i za njega osobno dobro da dođe do promjena, rekao je Cappelli.

SDP je uz Primorsko-goransku županiju izborio i drugi krug izbora u Splitsko-dalmatinskoj. U Osječko-baranjskoj županiji za župana nisu sakupili potpise, a u Zagrebačkoj idu u drugi krug - Mihael Zmajlović protiv nekadašnjeg SDP-ova partnera Stjepana Kožića.

Od četiri najveća grada SDP u drugi krug ulazi samo u Rijeci. U Osijeku je u tijesnoj utrci s Domovinskim pokretom ipak treći. U Splitu je SDP četvrti, a u Zagrebu peti. Ni u jednom ni u drugom gradu nisu ni blizu 10% glasova. U Zagrebu je Možemo preuzeo njihovu ulogu.

- Treba i to priznati. Žao nam je zbog toga. Ali mi slušamo ono što nam birači govore. Mi ćemo iz toga izvući pouku i mijenjat ćemo se. Mijenjat ćemo se jer je to ono što naprosto moramo činiti, rekao je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

Mijenjao se SDP i nakon prošlih izbora. Peđa Grbin, žestoki kritičar nekadašnjeg predsjednika Davora Bernardića, tada je došao na njegovo mjesto. A nakon ovih izbora Grbinovi unutarstranački oponenti se vraćaju. Njegov žestoki protivnik Rajko Ostojić mogao bi se vratiti u Hrvatski sabor. Dostavio je zahtjev za aktiviranje madata, a o tome će biti riječi sutra na Mandatno-imunitetnom povjerenstvu.