Grmoja: Zaštititi život i zdravlje stanovnika doline Neretve

Mostov zastupnik Nikola Grmoja zatražio je u četvrtak hitnu reakciju hrvatske Vlade prema nadležnim tijelima u Federaciji BiH kako bi se, istaknuo je, 'pod hitno' poduzele mjere da se zaštiti život i zdravlje stanovnika doline Neretve

U pročistačima otpadnih voda u Mostaru pronađen je otrov piralen, Neretvom to dolazi do doline Neretve, gdje ljudi natapaju polja, rekao je Grmoja za saborske rasprave o konačnom prijedlogu zakona o slatkovodnom ribarstvu. Prenio je kako se 'govori da je broj oboljelih u Mostaru posljednjih godina u porastu' kad je riječ o raku i sličnim bolestima, da je ugrožen, ne samo riblji fond, nego i zdravlje ljudi u dolini Neretve. To traži hitnu reakciju Vlade prema nadležnim tijelima u Federaciji, da se pod hitno poduzmu mjere da se zaštiti život stanovnika doline Neretve, rekao je Grmoja i zatražio stanku.

Bulj s bocom zamućene vode

I Miro Bulj (Most) iskoristio je raspravu o spomenutom zakonu da upozori na zagađenje pitke vode u Dalmatinskoj zagori. Što će biti sa slatkovodnim ribarstvom, kad ne štitimo pitke vode, zapitao se Bulj, pokazujući pritom bocu zamućene vode, tvrdeći da tako izgleda rijeka Krka.

Vladin prijedlog zakona o slatkovodnom ribarstvu koji treba stvoriti kvalitetnije pretpostavke za sportski i gospodarski ribolov, kroz replike su hvalili zastupnici HDZ-a, ističući da potencijal slatkovodnog ribarstva ni približno nismo iskoristili.

Varaždinska županija bogata je vodama, no godišnja potrošnja ribe po osobi samo je dva kilograma, od ukupne proizvodnje tamo se proizvede samo 5 do 7 posto, rekao je Anđelko Strčak (HDZ), držeći da se radi o grani na kojoj treba poraditi.

Napominjući kako zakon prvi put uvodi sustav 'ulovi i plati', Josipa Križanića (HDZ) zanimalo je hoće li se time urediti tržište ili otvoriti vrata crnom tržištu. Tim sustavom, koji je poznat u mnogim zemljama, smanjit će se mogućnost crnog tržišta, uvjerava državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković.

Sabor je u četvrtak dnevni red dopunio s devet novih točaka, među njima je paket tri vodna zakona, Konačan prijedlog zakona o sustavu državne uprave, izvješća o radu u prošloj godini Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske.