Grmoja opet odgovorio HDZ-u: Ja nisam znao što će Branko Kaloper napraviti, ali vi ste itekako dobro znali što namjeravaju vaši kadrovi u INA-i

Nakon što je Mostov zastupnik Nikola Grmoja prethodno objavio fotografiju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića s Damirom Škugorom, uhićenim u aferi oko velike pljačke Ine, HDZ je uzvratio objavom fotografije na kojoj se Grmoja i drugi članovi Mosta nalaze s ubojicom iz slučaja koji je ranije potresao Hrvatsku.

Grmoja je poručio da je tada znao što ga sve muči, rekao bih mu da ne uzima pravdu u svoje ruke, nego da se bori legalnim sredstvima koliko god se to nekad činilo uzaludnim u ovakvoj Hrvatskoj.

'Ja nisam znao što će Branko Kaloper napraviti, ali vi ste itekako dobro znali što namjeravaju vaši kadrovi u INA-i, s kojima se niste samo slikali nego vas s njima vežu kumstva i prijateljstva, članstvo u stranci…

Zašto kažem da ste znali ?! Zato što to vaši kadrovi rade gdje god su imenovani! Od INA-e do Janafa, od HEP-a do Hrvatskih šuma! Pa dovoljno je vidjeti kako je završila većina ministara koje je Plenković postavio!', napisao je Mostovac.

Naveo je i da se slikao se s Brankom Kaloperom, koji je i tada prije 7 ili 8 godina bio čovjek razočaran u sustav, ali koji je još vjerovao da se kroz sustav nešto može promijeniti. Zato je i tražio fotografiju s Petrovom, tada uspješnim gradonačelnikom Metkovića, kaže.