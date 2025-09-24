Grlić Radman: Hrvatska može pomoći u poslijeratnoj obnovi Jemena

Na sastanku s Aidarusom al-Zubaidijem raspravljalo se o hitnoj potrebi za deeskalacijom situacije i održivim političkim rješenjem pod pokroviteljstvom UN-a, oslobađanju humanitarnih radnika, stabilnosti u Crvenom moru te o mogućnostima bilateralne suradnje u poslijeratnom oporavku i razvoju, objavio je MVEP na društvenoj mreži X.

U Jemenu bjesni građanski rat od 2014. godine između pristaša međunarodno priznate vlade i hutista koji su zauzeli glavni grad Sanu.

Sastanak s Al-Zubaidijem bio je jedan u nizu sastanaka šefa hrvatske diplomacije na marginama Opće skupštine UN-a.