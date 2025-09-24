sastanci u un-u

Grlić Radman: Hrvatska može pomoći u poslijeratnoj obnovi Jemena

M. Šu./Hina

24.09.2025 u 04:03

Gordan Grlić Radman i Aidarus al-Zubaidi
Gordan Grlić Radman i Aidarus al-Zubaidi Izvor: Društvene mreže / Autor: MVEP/X
Bionic
Reading

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sastao se u New Yorku s potpredsjednikom međunarodno priznate jemenske vlade, zemlje u kojoj više od deseljeća bjesni građanski rat, i naglasio mu hrvatsko iskustvo u poslijeratnoj obnovi, razminiranju i obnovi infrastrukture kao obliku doprinosa koji Hrvatska može pružiti u oporavku Jemena.

Na sastanku s Aidarusom al-Zubaidijem raspravljalo se o hitnoj potrebi za deeskalacijom situacije i održivim političkim rješenjem pod pokroviteljstvom UN-a, oslobađanju humanitarnih radnika, stabilnosti u Crvenom moru te o mogućnostima bilateralne suradnje u poslijeratnom oporavku i razvoju, objavio je MVEP na društvenoj mreži X.

U Jemenu bjesni građanski rat od 2014. godine između pristaša međunarodno priznate vlade i hutista koji su zauzeli glavni grad Sanu.

Sastanak s Al-Zubaidijem bio je jedan u nizu sastanaka šefa hrvatske diplomacije na marginama Opće skupštine UN-a.

vezane vijesti

Grlić Radman susreo se tako s izvršnom direktoricom Svjetskog progama za hranu (WFP) Cindy H. McCain. Glavna tema bilo je hrvatsko partnerstvo s WFP-om od razminiranja i obnove poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini do školskih obroka u Siriji, pomoći Sudanu i Jemenu te gotovo četiri milijuna eura pooći za Gazu, uključujući 1,75 milijuna eura pomoći koja je ondje usmjerena preko WFP-a.

Hrvatska je ponovno potvrdila da se hrana nikada ne smije koristiti kao oružje i nastavit će podržavati rad WFP-a na spašavanju života, objavio je MVEP.

Na sastanku s kosovskom kolegicom Donikom Gërvalla-Schwarz "potvrđeni su izvrsni bilateralni odnosi, snažna podrška Hrvatske europskom i međunarodnom putu Kosova te važnost unapređenja regionalne stabilnosti, dijaloga i suradnje", navodi ministarstvo.

S ganskim ministrom vanjskih poslova Samuelom Okudzetom Ablakwom razgovaralo se o mogućnosti za unapređenje dijaloga između EU i Afrike, jačanju gospodarskih veza, poticanje suradnje u području pomorske sigurnosti i produbljivanju odnosa Hrvatske i Gane. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u new yorku

u new yorku

Trump je bio izravan: NATO treba obarati ruske avione koji krše zračni prostor
supertajfun ragasa

supertajfun ragasa

[VIDEO] 'Kralj oluja' sije kaos u Aziji: Deseci nestalih nakon izlijevanja jezera na Tajvanu
ministar jasan

ministar jasan

Ništa od hrvatskog priznanja Palestine: 'Još nisu stvoreni uvjeti'

najpopularnije

Još vijesti