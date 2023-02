Grlić Radman: Države članice do 24. veljače, prve godišnjice napada, trebaju reći što su odlučile i kako misle pomoći Ukrajini

Države članice Europske unije trebale bi do petka, do prve obljetnice ruskog napada na Ukrajinu, odgovoriti u kojoj su mjeri spremne sudjelovati u dostavi prijeko potrebnog topničkog streljiva ukrajinskoj strani, izjavio je u ponedjeljak hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman

“Nismo još završili raspravu, ostalo je na tome da svaka država članica vidi svoje mogućnosti i kapacitete. Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell je više puta rekao da bi bilo dobro da države članice do 24. veljače, prve godišnjici napada , kažu što su odlučile i kako misle pomoći”, rekao je Grlić Radman .

Na pitanje može li Hrvatska ponuditi topničke granate od 155 mm iz svojih zaliha, ministar je rekao da Hrvatska vojno pomaže Ukrajini i bilateralno i na europskoj razini, ali da je to pitanje za ministarstvo obrane.

Grlić Radman je komentirao i izjave predsjednika Zorana Milanovića da Hrvatska katastrofalno stoji kada su u pitanje zalihe streljiva.

“Ne znam na temelju čega je to govorio, možda ima neke svoje informacije koje možda nisu objektivne ili je to govorio, onako, lakonski. To treba sve provjeriti, ali mislim da ministarstvo obrane i Hrvatska vojska imaju pravi odgovor”, rekao je ministar vanjskih poslova.

Prije početka sastanka, šefovi diplomacija država članica EU-a imali su radni doručak s Garijem Kasparovim, bivšim šahovskim prvakom i velikim kritičarem ruskog režima pod vodstvom Vladimira Putina.

Kasparov je 2014. dobio hrvatsko državljanstvo zbog svoje istaknute ulogu tijekom Domovinskog rata, kada je lobirao za Hrvatsku i Vukovar. Hrvatsko državljanstvo ima i njegova obitelj.