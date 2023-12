Grbin u Petrinji: Nije Milanović ukrao Božić, nego oni koji kradu milijarde

Smatra neprihvatljivim što će građani morati još čekati na to da uđu u svoje domove.

"Katastrofa je da su ljudi organizirani u udruge građana obnovili više kuća nego što ih je obnovila naša država. I sad me pitate što bi trebalo napraviti drugačije. Mogu vam reći - sve", rekao je Grbin dodavši kako su u obnovi važni organizacija i prioriteti.

Kao probleme istaknuo je višestruko mijenjanje zakonodavnog okvira, "vrludanje" od toga da će država obnavljati kuće pa do samoobnove, dugo čekanje na uklanjanje oštećenih zgrada, visoke cijene, "svađanje" između Fonda i Ministarstva te višestruke promjene ministara.

"Dok god obnova nije stvarni prioritet, dok god se, primjerice, iz Fonda za solidarnost trošilo na obnovu objekata uz rijeku Dravu, a ne u Sisku, Petrinji i Glini, u takvim situacijama jasno je zašto sve ovdje stoji", naveo je Grbin.

Upitao je i gdje je nestala priča o revitalizaciji, poručivši kako nije dovoljno da se sve vrati na staro kako je bilo prije potresa.

Još ima ljudi koji u kontejnerima čekaju obnovu

Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček istaknula je kako će HDZ hrvatsku javnost ovih dana pokušati uvjeriti da je obnova u punom jeku i da se puno promijenilo u tri godine, ali ih činjenice i stvarnost demantiraju.

U tri godine država je u Sisku uspjela obnoviti dvije svoje nekretnine - zgrade Općinskog suda i Katastra, i to vjerojatno zato što su neposredno pred potres prošle energetsku obnovu, kazala je.

Obnovljene su i dvije manje višestambene zgrade s 14 stanova, dok zgradu Hrvatskog narodnog preporoda, koja je najviše stradala na cijelom potresom pogođenom području, gdje je 146 sisačkih obitelji ostalo bez doma, nisu u tri godine uspjeli čak niti ukloniti.

"Jedina ocjena koju danas možemo reći o državnoj obnovi na području Siska i Banije su nemar, politikantstvo i nebriga", poručila je.

Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić ocijenila je kako su dvije godine obnove prošle uzaludno, no napokon je došlo do pomaka te su se počele graditi stambene zgrade na području Gline. Ipak, još uvijek ima ljudi koji u kontejnerima čekaju obnovu, upozorila je.

Podsjetila je građane koji još nisu podnijeli zahtjev za obnovu da to mogu učiniti samo još do 31. prosinca te ih pozvala da to učine čak i ako nemaju riješeno vlasništvo, ali uz dokaze da su živjeli na tom mjestu.

Grbin: Nije Milanović ukrao Božić, nego oni koji kradu milijarde

Komentirajući za početak isplate jednokratne pomoći umirovljenicama, Grbin je kazao kako će ona svima dobro doći ali i upitao zašto se to ne ne rješava na sustavan način, promjenom načina usklađivanja mirovina i uvođenjem trajnog dodatka koji bi uskladio mirovine s kretanjima troškova života.

Upitan smatra li da je predsjednik Milanović ukrao Božić zašto je na blagdan upozorio na korupciju, Grbin je odgovorio kako Predsjednik nije ništa ukrao, već "oni koji kradu željezo, milijardu iz Ine, koji kradu u aferi plin za cent i u aferi Mreža".

"Oni su nam ukrali, i to ne samo Božić, Novu godinu, već svaki dan u osam godina od kad su ponovo na vlasti", ocijenio je.

Što se tiče natječaja za novog glavnog odvjetnika, Grbin je mandat dosadašnje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek ocijenio lošim kazavši kako je samo slučaj Žalac bio dovoljan da ona ode s te pozicije. Istaknuo je i kako, poznavajući HDZ, ne očekuje "ništa dobro od onoga koga oni predlože" za novog državnog odvjetnika.