Grbin otkrio koga sve želi u koaliciji: 'Ona ima nevjerojatan integritet'

U izjavi novinarima nakon druženja s građanima koje je organizirao SDP Virovitičko-podravske županije, Grbin je rekao da su u zadnja dva mjeseca vladajući najprije u aferi "Mreža" pokušali kupiti novinare. Nakon toga su, dodao je, lex AP-om odlučili ušutkati sve one koje nisu uspjeli kupiti, da bi "za kraj te balade" došlo imenovanje Ivana Turudića na čelo Državnog odvjetništva, koje je Grbin ocijenio "pričom moralne propasti hrvatske politike".

"Zadnja dva dana Plenković nas želi dovesti u sukob s čitavom Europskom unijom. Kako bi prikrio kriminal svoje najbliže suradnice Nine Obuljen, on je spreman ući u sukob s uredom Europskog javnog tužitelja, bez obzira na to što je potpuno svjestan da to može značiti zatvaranje pristupa fondovima Europske unije", rekao je Grbin.