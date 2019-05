Grbin o Tolušićevoj imovini: Neka mi ministar objasni kako je došao do takvog roštilja, i ja bi si sagradio jedan takav

Nakon napisa da potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić nije pravilno ispunio imovinsku karticu, stigle su i reakcije iz Sabora

Da ovo nije prvi put da dužnosnici HDZ-a imaju problem s imovinskim karticama podjetio je SDP-ov Peđa Grbin.

'Gabrijela Žalac i mercedes koji nije u imovinskoj kartici, Goran Marić i kuća koja je u imovinskoj kartici prikazana s trećinom stvarne vrijednosti i sada Tomislav Tolušić koji ne razumije da je upisati nešto u imovinsku karticu neizmjerno jednostavno. Uzmete vlasnički list i ono što je navedeno u njemu upišete u imovinsku karticu. Mislim da za to ne treba diplomirati pravo što je, nota bene, ako se ne varam Tolušićeva struka, već to može napraviti svatko. Još je više olakšano činjenicom da se sve to radi preko elektroničkog obrasca pa ne treba ni puno tipkati. Nemojte da vas zavaraju te lažne isprike, ovdje je očito riječ o nečem drugom, puno važnijem, a to je na koji je način izgrađena Tolušićeva kuća, tko ju je izgradio i koliko je on za to platio. Znamo da je trgovačko društvo koje ju je gradilo bilo u vezi s Virovitičko-podravskom županijom u kojoj je, sasvim slučajno, Tolušić bio župan', komentirao je Grbin.