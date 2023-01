Grbin: Nevažno je, Bačić, Paladina, Erlić, Tramišak, jedino što ćemo govoriti je da je ovaj nosio crne torbe, a ovog drugog već istražuju tijela EU

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u četvrtak je, komentirajući mini rekonstrukciju Vlade, ustvrdio da je premijer Plenković kočničar svega što se u Hrvatskoj treba promijeniti na bolje i da zaustavlja sve reforme te da su mu poslušnost i lojalnost jedini kriteriji pri izboru ministara

„Sada je potpuno jasno da je kočničar svega onoga što se u Hrvatskoj treba promijeniti na bolje jedino i isključivo Andrej Plenković, to je rečeno crno na bijelo. On zaustavlja sve, kao što je svojedobno, prije dvije godine, zaustavio i zdravstvenu reformu pa do dana današnjeg nije ništa napravljeno”, ustvrdio je Grbin u izjavi novinarima u Saboru.

To je, kaže, cirkus Vlade koja ne zna što bi napravila kako bi pomogla svojim ljudima.