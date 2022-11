Grbin: Hrvatska je zemlja okovana korupcijom

Sudjelujući u nedjelju u Zadru na Izvještajno- tematskoj konvenciji SDP-a Zadarske županije, predsjednik SDP-a Peđa Grbin kazao je „kako je Hrvatska zemlja okovana korupcijom“.

Kada pogledamo crnu kroniku te otvorimo dnevnik ili bilo što drugo, u Hrvatskoj se uglavnom priča o korupciji. Tu i tamo, kada je Svjetsko prvenstvo, na naslovnice dođe i nogomet, pa onda imamo i ratnu krizu u Ukrajini, ali kada sve to pogledamo nitko se ozbiljnije nije u stanju posvetiti onome što je ljudima bitno za život, kazao je.

To se, naglasio je, može provesti ozbiljnom stambenom politikom koju bi provodila država - od reguliranja cijena najma i boljeg zakonodavnog uređenja iznajmljivanja stanova do toga da se država napokon aktivno uključi u politiku gradnje stanova.

"O lopovluku može govoriti svatko, netko će samo govoriti, a netko će, poput našeg Jure Zubčića, nešto i napraviti. Za bolju Hrvatsku nam treba i više od toga. Treba govoriti što ćemo napraviti kada maknemo lopove. Nije svejedno tko će dobiti povjerenje građana da Hrvatsku mijenja na bolje", poručio je.

Naveo je primjere za oporezivanje, poput onih koji su maske kupili po jednu kunu, a prodali po 100, a osvrnuo se i na prodaju nafte.

"Oporezovati one koji naftu kupuju jeftino od Rusa, kao što to radi MOL, obrađuju u Mađarskoj jer su ugasili naše rafinerije i onda prodaju kod nas po višim cijenama. I onda vas vaši jataci iz HDZ-a za to neće oporezovati, pa će se Orbanu puniti džep da može nositi onako divne šalove kakve je nosio", rekao je predsjednik SDP-a.

Važno je unaprijediti Zakon o radu i ugraditi adekvatne dodatke za prekovremeni, noćni i rad nedjeljom

Mišljenja je da se mora govoriti o tome kako porezno rasteretiti rad te kako unaprijediti Zakon o radu da se osiguraju neke stvari koje ljudi u javnom sektoru imaju, a koje oni u privatnom mogu samo sanjati.

"Adekvatan dodatak za prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom. To mora biti u Zakonu o radu", rekao je Grbin.

Na konvenciji će se predstaviti SDP-ova stambena politika pod naslovom "Moram van, ako nemam stan!", a predsjednik SDP-a Zadarske županije Jure Zubčić ustvrdio je da „cijene stanova lete u nebo, dok plaće ostaju na istoj razini“.

"Prosječne mlade obitelji, ako imaju dvije prosječne plaće i ako moraju kupiti stan bilo gdje na području Dalmacije, postaju praktički robovi i zarobljenici u tom stanu", rekao je i naveo kako SDP nudi rješenja za mlade obitelji koje gradovi i općine mogu donijeti na lokalnoj razini kako bi se riješio stambeni stres, koji radnici danas imaju, jer troše više od 30 posto svoje plaće na stanovanje, rekao je.

SDP, naglasio je, nudi politike kako bi se poboljšao položaj radnika, a prvo što se sljedeće mora riješiti jest pitanje stanovanja.

Na konvenciji sudjeluju i zastupnici u parlamentu Republike Slovenije.