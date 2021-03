Grbin: HDZ očito na čelu Vrhovnog suda ne želi osobu koja će nešto raditi

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentirao je sagu oko izbora čelne osobe Vrhovnog suda, lokalne izbore...

I to možemo napraviti odmah, već idućeg tjedna, za petak je predviđeno glasanje. A ako žele formalizirati, neka predsjednik Sabora obavijesti DSV da izbor nije uspio i da se raspiše novi natječaj”, rekao je Grbin o izboru za Vrhovni sud.

“Ne želim se zamarati procedurom. Ivo Josipović, bivši predsjednik koji je predlagao predsjednika Vrhovnog suda, zna o proceduri, govorio je o tome, nemam što dodati. Što se tiče kompromisa, jednostavan je. Jedna opcija je prof. Zlata Đurđević, vrhunski pravni znalac koja će protresti sustav pravosuđa i napraviti nešto korisno, ili to možemo opstruirati. To je izbor. Možemo napraviti nešto dobro za Hrvatsku ili zadržati katastrofalni status quo u pravosuđu.

Državno sudbeno vijeće raspisuje javni poziv po Zakonu o sudovima, naglasio je. “Za mene je to irelevantno. Prijedlog imamo. DSV je rekao da će raspisati natječaj ako ih predsjednik Sabora zatraži”, rekao je.

“DSV sveden na ulogu poštanskog sandučića”

O tome kako HDZ promatra Đurđević, naglasio je: “Ako začuđeni Andrej nije zadovoljan kandidatkinjom koju je predložio predsjednik Republike, onda to mora reći. Ako mu nešto kod Zlate Đurđević smeta, onda neka to kaže. Đurđević nema problema ući u sukob s onima s kojima treba ući u sukob. Nema borbe protiv korupcije u Hrvatskoj ako se ne oslobodimo korupcije u pravosuđu. Izbor Đurđević mogao bi biti pravi korak u tom smjeru. Ništa to ne jamči, ali mogao bi… Želim da Hrvatska napokon počne s reformama koje se godinama obećavaju. Od 2016. ih nije bilo. Ne želim ulaziti u objašnjavanje forme i procedure. HDZ očito na čelu Vrhovnog suda ne želi osobu koja će nešto raditi i koja bi nešto mogla promijeniti.”

Kod izbora predsjednika Vrhovnog suda je sporno pitanje sigurnosne provjere. Za osobu koja ulazi izvan sustava, a koja nakon toga postaje sudac Vrhovnog suda, ona ne prolazi sigurnosnu provjeru, rekao je Grbin.

“Kad smo provodili postupak izbora Glavne državne odvjetnice, bio je konsenzus. Da se nešto htjelo napraviti, DSV bi imao priliku provjeriti ispunjavaju li svi uvjete za te dužnosti. Da je zakon imao smisla, DSV bi imao prilike razgovarati s kandidatima, ali oni su svedeni na ulogu poštanskog sandučića. Zbog toga što netko smatra da ono što je došlo iz sandučića nije dobro, spreman je opstruirati cijeli postupak. To je imenom i prezimenom Andrej Plenković i njegov batler Gordan Jandroković“, dodao je.

“Briga me za zakone koji su loši”

Komentirajući generalno način izbora sudaca Ustavnog suda i odluku o zakonitosti i dvojbi koje se javljaju, Grbin je istaknuo: “Ta odluka je irelevantna za ovaj postupak. Evidentno je da ovo možemo riješiti na dva načina kako sam rekao. Stvar je odluke većine. O ostalom se može razgovarati na razini Odbora za Ustav itd. Sukus je ovdje da možemo nešto napraviti za hrvatsko pravosuđe, a da HDZ to opstruira na sve načine.”

“Imamo softver koji omogućava javnu objavu odluka svih sudova, ali piramida ne želi koristiti taj softver. Da su se presude javno objavljivale, neki slučajevi ne bi mogli proći, netko bi primijetio što se radi. Kao diplomiran pravnik podržavam da takva osoba dođe na čelo Vrhovnog suda. Mislim da je zakon loš”, naglasio je.

“Briga me ako se poštuje takav zakon ako su rezultati katastrofa. Boli me briga za zakone koji su loši, koji stvaraju nepravdu”, rekao je Grbin. “Imali smo iskaz Vidoševića za događaj otprije osam godina. Pa je li to normalno”, zapitao se.

Dvije politike

O problemu veleposlanika rekao je: “Milanović želi od Plenkovića da preuzme odgovornost. Mislim da je to ispravno. Plenković bi sad da se to fingira kao što je fingiran natječaj za izbor Glavne državne odvjetnice. Sve se fingira da bi se dobilo ono što gospoda iz HDZ-a hoće.”

Komentirao je i prepirku premijera i predsjednika države: “Predsjednik Republike je nedavno kad je bio spor, zvao predsjednika Vlade na sastanak što je on ignorirao. Vremena su se promijenila, ranije su se neke stvari rješavale “ispod stola”. Imamo predsjednika Republike koji na to ne pristaje.”

“Hrvatsku moramo mijenjati, za to je došlo vrijeme sad. Ovaj izbor je odlično pokazao kakve dvije politike imamo – jedna koja želi raditi transparentno i druga koja bi lovila u mutnom, a to je politika Andreja Plenkovića”, naglasio je Grbin u Newsroomu na N1.