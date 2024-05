Grbin: Domovinski pokret je odlučio pružiti ruku onima koji su krali

Zadnjih nekoliko dana je pokazalo da za našu ideju da konstituiramo Sabora na antikorupcijskoj osnovi ne postoji podrška. Mi u SDP-u smo htjeli ono što su sve opozicijske stranke zagovarale – da je potrebno smijeniti Turudića, da lex AP ne smije stupiti na snagu, izmjenu izbornog zakona, to smo ponudili do jučer hrvatskoj opoziciji, što je jedan dio prihvatio, a drugi, Domovinski pokret, nije, izvijestio je Grbin u ponedjeljak na konferenciji za novinare o neuspjehu njihove ideje da se u Saboru formira antikorupcijske većina.

“Donijeli su odluku da onima koji su krali pruže ruku. Evidentno je da je došlo do prljave političke trgovine. Hrebak koji je tvrdio da ni za živu glavu neće ući u Vladu s DP-om danas je rekao da je to realnost i da to treba podržati”, kazao je.

Izgleda, dodaje, da je razbijeno jedinstvo kluba zastupnika nacionalnih manjina, uz napomenu da Hrvatsku čeka zanimljivo političko vrijeme, ali da zanimljivo ne znači nužno i dobro.