Grabar-Kitarović i Mattarella razgovarali o unapređenju suradnje

Bilateralni odnosi, daljnje unapređenje suradnje, a posebice nove prometne veze dominirali su u utorak u razgovorima hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njezinog talijanskog kolege Sergia Mattarelle u Kvirinalskoj palači.

od 1. do 4. lipnja

Dvoje predsjednika nisu imali zajedničke izjave nakon susreta jer to ne predviđa talijanski predsjednički protokol.

Grabar-Kitarović je izjavila da su bilateralni odnosi izvrsni, bez otvorenih pitanja.

Ipak, istaknula je kako uvijek postoji prostor za daljnju suradnju, mada Italija zauzima drugo mjesto kao vanjskotrgovinski partner Hrvatske, treća je kada je riječ o ulaganjima u RH i četvrta po broju turista.

"Sve mi to želimo još i dalje unaprijediti i razgovarali smo o brojnim područjima gdje postoje mogućnosti suradnje, od IT tehnologije do infrastrukture, građevinske, poljoprivredne, prehrambene industrije, tekstilne itd".