'Glencore' otpisan kao potencijalni investitor u mostarski 'Aluminij'

Britansko-švicarski koncern "Glencore" otpisan je kao potencijalni strateški partner koji bi investirao u spašavanje mostarskog "Auminija" i kako sada stvari stoje vrlo je vjerojatno da će ta tvornica u srijedu prekinuti proizvodnju jer više nema načina kupovati električnu energiju, najavili su u ponedjeljak u Sarajevu dužnosnici vlade Federacije BiH i direktor tvrtke Dražen Pandža

Po njegovim riječima, vlada Federacije BiH u slučaju takvog dogovora morala bi sama financirati svaku razliku u cijeni ukoliko bi ona bila veća od 40 eura po megavat satu, a moglo bi se raditi o iznosu do čak 78 eura.

"Što se tiče Glencorea ne mogu reći da je kraj no vraćanje na početne pozicije pokazuje da je riječ o neozbiljnim parterima. Tražit ćemo druge potencijalne partnere a ako ih ne bude slijedi stečaj", izjavio je Džindić.

Nakon sastanka koji su nadležni ministri u entitetskoj vladi te predstavnici malih dioničara i članovi uprave "Aluminija" održali s članovima izaslanstva "Glencorea" iz kojega su ranije stizale naznake o zainteresiranosti za investiranje u posrnulu mostarsku tvornicu sirovog aluminija, ministar industrije u vladi Federacije BiH Nermin Džindić novinarima je kazao kako nikakav dogovor nije postignut te da nema velikih izgleda ni da se to dogodi.

Ministar Džindić je istaknuo kako su takvi zahtjevi neprihvatljivi jer vlada ne može intervenirati u to kakve će biti cijene struje a posebice ne može tražiti od Elektroprivrede Herceg-Bosne da "Aluminiju" prodaje struju po cijenama nižim od tržišne.

Sadašnja dugovanja "Aluminija" Elektroprivredi HB dosegnula su iznos od gotovo 150 milijuna eura.

"Vlada Federacije BiH ne može niti hoće narediti bilo kome raditi protiv zakona", kazao je ministar.

Vlada Federacije BiH posjeduje 44 posto dionica u "Aluminiju", ostalih 44 posto u vlasništvu je malih dioničara dok je 12 posto udjela vlasništvo Hrvatske.

Džindić je najavio kako će vlada Federacije nastaviti pružati potporu "Aluminiju" sukladno veličini svog vlasničkog udjela a i dalje planira tražiti strateškog partnera što je uvjet da kombinat ne ode u stečaj.

Potvrdio je kako se planira nastaviti razgovore s potencijalnim investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata a kazao je i kako su upravo u ponedjeljak u Sarajevu dobili pismo namjere još jednog potencijalnog investitora no o tome nije mogao iznijeti više detalja.

"Glencore" je ranije osigurao novac kako bi "Aluminij" mogao nastaviti proizvodnju još nekoliko dana no struja za to uplaćena je samo do utorka u ponoć.

Direktor Pandža novinarima je kazao kako to znači da će proizvodnja morati biti prekinuta u prvim minutama u srijedu.

Pojasnio je kako ne postoji nikakva opcija održanja "hladnog režima" radi radi očuvanja postrojenje nego samo kontriolirano gašenje koje bi trajalo minimalno dva mjeseca no i za to je potreban iznos viši od 20 milijuna eura kojih u "Aluminiju" nemaju niti im je netko spreman to dati.

Stoga je jedini preostali scenarij naglo gašenje zbog isključenja električne energije s nesagledivim štetnim posljedicama, pojasnio je Pandža.

Božo Ljubić za propast "Aluminija" optužio vladu Federacije BiH

Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Božo Ljubić optužio je u ponedjeljak vladu Federacije BiH da je najodgovornija za propast "Aluminija" koji je sve izvjesniji.

"Zar nije apsurdno da vlada FBiH koja je vlasnik Elektroprivrede daje privatnoj kompaniji 'Arcerol Mittal' iz Zenice struju za 42 eura po megavatsatu, a kompaniji koja je njezino vlasništvo ('Aluminij') tu struju nabavlja po 78 eura", rekao je Ljubić na konferenciji za novinare u Mostaru.

On je dodao kako sama ta činjenica govori da je Vlada Federacije BiH "odgovorna adresa za stanje u Aluminiju".

U Federaciji BiH postoje dvije elektroprivredne tvrtke a mostarski "Aluminij" električnu energiju mogao je izravno kupovati samo od Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru, ali ne i od Elektroprivrede BiH sa sjedištem u Sarajevu.

Budući mostarska elektroprivreda nema dovoljne količine električne energije za opskrbu Aluminija, koji je i najveći pojedinačni potrošač u BiH, morali su uvoziti električnu energiju ili je kupovati od trgovaca po daleko većoj cijeni nego što bi to bio slučaj da primjerice "Aluminij" dobiva energiju od Elektroprivrede BiH (EP BiH), tvrdi on.