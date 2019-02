Glavašević zatražio ostavku čelnih ljudi: Uprava pretvara HRT u aparat straha i tvornicu laži

Nakon jučerašnje press konferencije vrha HRT-a, na situaciju na državnoj televiziji osvrnuo se i nezavisni zastupnik Bojan Glavašević

Novo dno je, dodaje, traženje da se poduzmu mjere protiv člana Programskog vijeća Nikole Bakete jer smatraju da je sudjelovanjem na press konferenciji GONG-a našetetio ugledu HRT-a.



'Nikola Baketa je u Saboru izabran u Programsko vijeće da predstavlja građane, a ne da šuti i zatvara oči na marifetluke Kaznimira Bačića i njegovih jataka, kako onih vidljivih tako i onih iz sjene. Nikola Baketa je, podsjećam, izabran s najvećim brojem glasova od svih kandidatkinja i kandidata', poručuje Glavašević.



Najveću štetu, smatra Glavašević, nanosi upravo glavni ravnatelj i oni koji ga šutke podržavaju. 'Oni su Krameri protiv Kramera, oni su „vatrogasci“ iz Fahrenheita 451, oni su povod za bojkot, za prosvjed i za pobunu. Oni su se pokazali nedostojnima svih onih zaposlenica i zaposlenika HRT-a koji su, od osnutka te kuće do danas, svojim karijerama i životima toj kući davali dostojanstvo. Jedini način da ta skupina nasilnika nad vršnjacima spasi nekakav minimum minimuma dostojanstva je da podnesu ostavke. Svi do jednog. Ja ih ovim putem na to pozivam', poručuje Glavašević, koji je građane pozvao da se u subotu pridruže novinarskom prosvjedu.