Glavaš poslao poruku Milanoviću: Ti si moj izbor! Ne očekujem nikakve povlastice

Branimir Glavaš je komentirao ogradu Zorana Milanovića nakon što mu je Glavaš pružio podršku na ovogodišnjim predsjedničkim izborima

'On je u kampanji i ja to razumijem. Svaki slobodni građanin, optuženik ili osuđenik ima pravo glasovanja. Milanović je moj izbor, očekujem da bude predsjednik svih građana i ne očekujem nikakve povlastice. On je čovjek koji ima svoj stav, sviđalo se to ili ne. Bez obzira ograđivao se on od mene, ima moj glas. Ovo je moj osobni stav, a ne HDSSB-a', izjavio je Glavaš za N1 televiziju.

Podsjećamo kako je predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš danas u Osijeku potpisom podržao predsjedničku kandidaturu SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića te poručio kako to nije približavanje SDP-u i da će članovi HDSSB-a sami odlučiti kome će dati svoju potporu.