Glasnović u kampanji: Inzistirat ćemo na povratku Herceg Bosne, Hrvati iz BiH moraju imati više zastupnika u Saboru

Nositelj liste broj 10 u 11. izbornoj jedinici za dijasporu, Željko Glasnović priopćio je u četvrtak da će, iskažu li mu birači povjerenje, inzistirati na donošenju novog izbornog zakona i rezolucije o zaštiti hrvatskog naroda u BiH te na osnutku ministarstva povratka. Glasnović je u priopćenju naveo kako će inzistirati na donošenju novog izbornog zakona u Hrvatskom saboru tako da se broj zastupnika, hrvatskih državljana bez prijavljenog prebivališta u Hrvatskoj, uskladi te da imaju razmjeran broj zastupnika u Hrvatskom saboru, to jest da svaki glas hrvatskog državljanina ima jednaku vrijednost.

Inzistirat će, kaže, na stvarnoj ravnopravnosti i na punoj zaštiti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a od nove hrvatske Vlade odmah nakon konstituiranja zatražit će da poduzme sve mjere za zaštitu hrvatskog naroda u BiH predviđene Ustavom Republike Hrvatske, Washingtonskim i Daytonskim sporazumom.

"Ukoliko punu zaštitu hrvatskog naroda ipak ne bismo mogli postići u sadašnjim okvirima, te ukoliko se bude i dalje pokušavalo njegovo dekonstituiranje - inzistirat ćemo na povratku "Herceg Bosne" kao hrvatske federalne jedinice u Bosni i Hercegovini", istaknuo je Glasnović.



"HDZ na svakim izborima zadnjih 20 godina lažno obećava da će to obespravljivanje Hrvata prekinuti, ali je potpuno jasno (jer su to već mogli) da to HDZ i HDZ BiH nikada neće učiniti ako im opet dopustite da se lažno predstavljaju kao zaštitnici hrvatskog naroda", poručio je biračima.

Rekao je i da će njihov uvjet za potporu novoj Vladi, dok se ne donese novi izborni zakon, biti odluka o nepriznavanju Željka Komšića kao predstavnika Hrvata i njegovo proglašavanje personom non grata u Hrvatskoj.



Zatražit će da novi saziv Hrvatskoga sabora donese rezoluciju o zaštiti hrvatskog naroda u BiH te da se osnuje ministarstvo povratka kao institucionalni okvir za sva pitanja Hrvata izvan Domovine.



"Za Hrvatsku i Hrvate borio sam se kao vojnik i hrvatski general te sam u tim borbama dvostruko teško ranjen. I ovu bitku zajedno ćemo dobiti jer naša srca kucaju zajedno za Hrvatsku i za Hrvate ma gdje se trenutno nalazili", poručio je Glasnović i pozvao birače da glasuju za njega i listu broj 10.