Gdje su zapeli Bradleyji? Najavljeni za srpanj, a nema ih. Pitali smo MORH što se događa

Ukupna vrijednost posla je 196,4 milijuna dolara , od čega američka strana kroz donaciju pokriva 51,1 milijun, a Hrvatska plaća 145,3 milijuna dolara. Od ukupno 89 vozila koja će biti isporučena Hrvatskoj, 62 bi trebala biti remontirana i modernizirana te uvedena u operativnu uporabu u vojsci, pet bi vozila trebalo biti osposobljeno za obuku vojnika, a 22 bi trebala služiti za kanibaliziranje, odnosno za rezervne dijelove. Hrvatska, među ostalim, Bradleye nabavlja i zato da bi njima do 2026. opremila srednju pješačku brigadu , što je obaveza koju je preuzela u NATO-u.

Prema prethodnim najavama, prvo modernizirano vozilo trebalo je biti završeno do kraja lipnja i isporučeno vojsci tijekom srpnja, no nigdje nije bilo informacije da se to zaista i dogodilo. Zato smo poslali upit Ministarstvu obrane (MORH) da nam odgovori koliko je vozila dosad modernizirano, koliko ih je isporučeno Oružanim snagama te jesu li počela testiranja i obuka na njima. Iz MORH-a su nam odgovorili da sve ide po planu.

'Možemo vas izvijestiti kako se projekt uvođenja borbenih vozila pješaštva Bradley u operativnu uporabu odvija po Planu prema kojem će se do kraja 2024. godine Oružanim snagama RH isporučiti osam vozila, a kako je i najavljeno u travnju ove godine prilikom posjeta ministra obrane Ivana Anušića tvrtki Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u Slavonskom Brodu. Na vozilima se trenutno u Đuri Đakoviću provode potrebni radovi te priprema i provedba testiranja koja su nužna prije predaje vozila na operativnu uporabu', odgovorili su nam iz MORH-a, potvrđujući time da nijedno vozilo još nije predano na uporabu vojsci.