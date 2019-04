Gdje će Zagrepčani koji žive u zgradama s vrećama za plastiku i metal?

Zagrepčanima koji žive u kućama ovih dana na adresu stižu paketi sa žutim vrećama za prikupljanje plastičnog i metalnog otpada. I dok oni nemaju problema s tim gdje će otpad držati dva tjedna dok ga Čistoća ne pokupi, oni u zgradama, kojima će se vrećice početi dijeliti za mjesec dana, prema svemu izražavaju skepsu i negoduju zbog najave da će se zeleni otoci postupno ukidati

Građani s kojima smo razgovarali, posebno oni koji žive u stanovima, smatraju da im vrećice mogu poslužiti, ali istovremeno ističu da nemaju namjeru otpad gomilati petnaest dana u kući čekajući dan da je Čistoća odveze. Pravdaju to prije svega skučenošću životnog prostora u stanu i higijenskim razlozima. Dodaju da najava smanjenja zelenih otoka za njih nije dobra ideja jer će u tom slučaju otpad iznositi pored kontejnera na ulicu.

'Problem će biti i biootpad'

Renato Petek (Naprijed Hrvatska – Progresivni Savez), gradski zastupnik u Skupštini, kaže kako pozdravlja svaku odluku koja ima za cilj razdvajanja što veće količine otpada na kućnom pragu.

'Ovo s vrećama je dobra ideja i nije to neka novost. To postoji u svijetu. S druge strane, u potpunosti razumijem ljude koji žive, posebice u manjim stanovima ili zgradama koje nemaju zatvorene smetlarnike. Bit će tu dosta problema i da bi se sustav implementirao i zaživio trebat će, pokazuju to iskustva drugih sredina, od tri do pet godina. Zagreb je sve odlučio, nakon što se petnaestak godina ništa nije radilo po pitanju razdvajanja, napraviti sve preko noći, a to ne ide tek tako', smatra Petek.