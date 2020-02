'Gandhija sa suzavcem' uhićivali su i Srbi i Albanci, želi ujedinjenje s Albanijom, ali i pregovore s Vučićem: Tko je Albin Kurti?

Nakon što su čelnici dviju najvećih stranaka u kosovskom parlamentu u ponedjeljak postigli koalicijski sporazum i odabrali Albina Kurtija za mandatara za sastav nove kosovske vlade, ovaj čelnik stranke Samoopredjeljenje najavio je da će ako postane premijer, što je potvrdom u parlamentu u ponedjeljak i postao, tužiti Srbiju za zločine i ratnu odštetu, ali i da je spreman na dijalog s Beogradom. Tportal donosi portret 44-godišnje kosovske političke zvijezde koja je tijekom svoje karijere duže od dva desetljeća uspjela i robijati

Kurti je precizirao da će dijalog biti usmjeren prema pitanjima bilateralnih odnosa, dobrosusjedstva, nestalih osoba, ali i sukcesije i reparacije. Pritom je otkrio kako namjerava tužiti Srbiju Međunarodnom sudu pravde za ratni zločin , genocid i agresiju tijekom rata na Kosovu krajem 1990-ih. Uz to, obećao je i donošenje posebnog zakona o ratnim zločinima, genocidu i zločinima protiv čovječnosti, a predložio je i lustraciju u svim sektorima te najavio uvođenje obveznog tromjesečnog vojnog roka.

Od nove Kurtijeve vlade i očekuje se nastavak dijaloga s Beogradom koji je zamrznut krajem 2018. zbog uvođenja carinskih pristojbi na robu iz Srbije, čije ukidanje Beograd postavlja kao ultimatum za pregovore i normalizaciju odnosa. Kurti se godinama čvrsto odupirao bilo kakvom albansko-srpskom dijalogu što i ne čudi previše s obzirom na to da je u nekoliko navrata završio u srpskim zatvorima.

Budući kosovski premijer optužen je za 'ugrožavanje jugoslavenskog teritorijalnog integriteta i zavjeru radi terorizma' te je osuđen na 15 godina zatvora. Kurti je tijekom suđenja odbijao priznati legitimitet suda, a nakon presude s ponosom je uzviknuo 'da bi to isto ponovio'. Sud mu je ponudio raniji izlazak iz zatvora ako prizna nedjelo, no Kurti je to s gnušanjem odbio. Kurti na temelju međunarodnog pritiska ipak izlazi iz zatvora krajem 2001. godine, ali se kloni politike i sprema diplomski ispit na fakultetu. Tek povremeno javno kritizira UNMIK za korupciju, a organizira i nenasilne prosvjede u znak podrške obiteljima nestalih te se kao aktivist pridružuje Mreži akcija za Kosovo koja se bavila humanitarnim pitanjima, obrazovanjem, kulturom i umjetnošću.

Nepomirljivi Kurti na meti UN-a

U lipnju 2005. godine netko je na UNMIK-ovu zgradu napisao slogan 'Nema pregovora, Samoopredjeljenje' pa je Kurtija uhitila UN-ova policija. Revoltiran postupkom međunarodnih snaga, Kurti osniva pokret Samoopredjeljenje koja traži potpuno neovisnost Kosova od Srbije. Sada već političar, Kurti pokreće prosvjede protiv plana finskog diplomata i međunarodnog posrednika UN-a za Kosovo Marttija Ahtisaarija prema kojem se nigdje ne spominje kosovska neovisnost. Prosvjedi su postali nasilni te je Kurti uhićen i osuđen na devet mjeseci kućnog zatvora, što je dodatno učvrstilo njegov status beskompromisnog borca za ljudska prava i ikonu nenasilnog otpora.

Tijekom 2010. Kurtijevo Samoopredjeljenje izlazi po prvi put na izbore i postaje treća stranka po snazi. Izborni uspjeh daje mu vjetar u leđa pa početkom 2012. organizira mirne prosvjede protiv kosovsko-srpskih pregovora koje ovaj put guši policija po naredbi tadašnjeg kosovskog premijera Hashima Thacija i ministra unutarnjih poslova Bajrama Rexhepija. Dvije godine kasnije, Kurti se ponovno kandidira za premijera ali njegova stranka osvaja tek tri zastupnička mjesta. Nepomirljivi Kurti u tom mandatu u nekoliko navrata prekida sjednice parlamenta bacajući suzavac pa dobiva nadimak 'Gandhi sa suzavcem'.