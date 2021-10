Fuchs objasnio zbog čega će nastava dva dana biti online i hoće li se ta mjera produžiti: 'U tjedan dana imali smo povećanje broja pozitivnih učenika za 100 posto!'

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs u Dnevniku N1 komentirao je odluku da se idući tjedan u četvrtak i petak nastava odvije online. Istaknuo je da do takve odluke ne bi došlo da imamo visoku procijepljenost populacije, ali je iznio i neke zabrinjavajuće trendove

“Odluku su uz preporuku stručnjaka donijeli lokalni stožeri koji su nas kontaktirali s tim idejama. To je osnovna značajka odluke koja je donesena u svim županijama. Zašto? Zato što imamo dramatičan rast novozaraženih, i to u dječjoj populaciji u prvom redu. Nije to nešto što nismo očekivali. Ukazivali smo da će najvjerojatnije zbog delta soja doći do širenja u učeničkoj populaciji kao što smo u prošlom valu tvrdili da se ne širi unutar škola. Pokazalo se tad da smo bili u pravu jer je udio djece u općoj populaciji pozitivnih bio 0,25 posto. Sad smo prešli 1 posto. Taj rast u tolikoj mjeri nas je iznenadio jer smo u roku od tjedan dana dobili povećanje broja pozitivnih učenika za 100 posto. Od 2.000 prije tjedan dana, sad imamo preko 4.000”, objasnio je ministar Radovan Fuchs za N1.