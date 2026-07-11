Francuzi u problemima: Prijeti im najslabiji urod kukuruza u 50 godina, zna se razlog

Ovogodišnji urod kukuruza u Francuskoj mogao bi biti najmanji u posljednjih 50 godina zbog dugotrajnih toplinskih valova i suše, a to bi dodatno smanjilo europsku proizvodnju te žitarice, upozoravaju poljoprivrednici i analitičari.

Udruga trgovaca žitaricama Coceral snizila je u petak procjenu proizvodnje kukuruza u Europskoj uniji za gotovo osam posto, na 52,7 milijuna tona, što bi bio najniži urod od 2007. godine. Smanjenje prognoze uslijedilo je nakon što je i analitička tvrtka Expana svoju procjenu snizila za sedam posto, navodeći kao razlog štete od vremenskih neprilika u Francuskoj i Mađarskoj. Revidirane procjene govore da će francuski urod iznositi 8,9 milijuna tona, oko trećinu manje nego prošle godine, a moguć je i pad proizvodnje ispod osam milijuna tona, što bi bio najlošiji rezultat od 1976., godine obilježene ekstremnim ljetnim vremenskim uvjetima.

Francusku je od kraja svibnja pogodio već treći toplinski val, a uz najave novih sušnih razdoblja štete na usjevima mogle bi biti veće od koristi koje je donijela obilnija kiša u Rumunjskoj. Situacija s usjevima kukuruza u Francuskoj najlošija je u zadnjih 15 godina, prema podacima poljoprivrednog ureda FranceAgriMer. "Štete na prinosima povećavaju se iz dana u dan zbog visokih temperatura i nedostatka kiše", rekao je glavni analitičar za žitarice u Expani Benoit Fayaud. Dio usjeva završava kao stočna hrana Zbog loših uvjeta neki su poljoprivrednici na zapadu Francuske već počeli s berbom kukuruza koji nije navodnjavan, i to prije sazrijevanja zrna kako bi ga iskoristili za stočnu hranu, rekao je Franck Laborde iz udruge proizvođača kukuruza AGPM. Udruga je prošlog tjedna procijenila da bi francuska proizvodnja mogla pasti za 30 posto, na 9,5 milijuna tona, što bi bio najniži urod u ovom stoljeću. Toplinski val trebao bi potrajati do početka idućeg tjedna, nakon čega se očekuju povremene oborine i nešto blaže temperature u toj zemlji. Osim Francuske, vremenske neprilike pogodile su i usjeve kukuruza u Mađarskoj i Španjolskoj.