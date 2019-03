Francuska ministrica mačku nazvala 'brexit'

Francuska ministrica za europske poslove Nathalie Loiseau objasnila je utorak zašto je svoju mačku nazvala "Brexit", sarkastično komentirajući mučne pokušaje Velike Britanije da izađe iz Europske unije.

"Nazvala sam mačka brexit", otkrila je ministrica na društvenoj mreži.

"Svako me jutro probudi beskonačnim mijaukanjem jer želi van, a kad mu otvorim vrata on stoji između, neodlučan, pa me ružno pogleda kad ga prenesem van".

Loiseau je u Bruxellesu kazala kako je krajnje vrijeme da "znamo kuda idemo" po pitanju brexita te da europske države čekaju "potez Londona - odluku, prijedlog ili strategiju".