[FOTO/VIDEO] Superuspješna ambasadorica zagrebačkih digitalnih nomada teška srca odlazi iz Hrvatske: Udebljala sam se kod vas, a kako i ne bih s takvim punjenim paprikama

Južnoafrikanka Andrae Smith teška srca napustit će Zagreb za tjedan dana, kada joj istječe jednomjesečni mandat ambasadorice zagrebačkih digitalnih nomada. Ova mlada poduzetnica odavno se zaljubila u središnju Europu, a svoju 'diplomatsku' misiju u hrvatskoj prijestolnici odradila je s posebnim guštom, kao izabranica gradske Turističke zajednice u okviru projekta Zagreb Digital Nomad Ambassador za mjesec listopad. Još nije ni otišla, a već planira povratak

Andrae Smith ima puno kilometara u nogama. Tek je prebacila tridesetu, a okusila je život u 30-ak zemalja svijeta. Jednako toliko priručnih ureda stvorila je u dugoročno unajmljenim smještajnim jedinicama, najčešće preko Airbnba. Bude li sreće i okonča se pandemija, planira putovati svijetom još koju godinu, a onda će podvući crtu i vidjeti što dalje. Nije isključeno ni to da nastavi na isti način, jer ona je prava zaljubljenica u nomadski stil života. Toliko da je upravo na platformi digitalnih nomada razvila svoj posao.

'Sviđa mi se to što se svugdje može pješice. To je pravo olakšanje jer drugi gradovi koje sam posjećivala obično su bili veći i hodanje nije uvijek bila opcija. Osim toga, Zagreb nije ni toliko skup, pa si čovjek dosta toga može priuštiti', kaže Andrae. Ne misli pritom na ekskluzivne restorane i skupocjene krpice. Ne pada joj na pamet trošiti na taj način; poput mnogih drugih digitalnih nomada, ni ona se ne razbacuje parama.

Zahvalna je zagrebačkoj Turističkoj zajednici i svima uključenima u projekt digitalnih ambasadora, jedini takav u svijetu. Ni najmanje je ne čudi to što je Zagreb našao svoje mjesto među pet najpoželjnijih svjetskih odredišta nomada, pogotovo s takvom ponudom domaće hrane. Osobito joj se sviđaju gulaš, burek i punjene paprike s pire krumpirom i pripadajućim umakom. Na potonju deliciju naišla je u restoranu u Draškovićevoj, nedaleko od aparthotela DOMA, u kojem joj je osiguran besplatan smještaj u listopadu. Upravo su je premjestili u veliki studio apartman, s vlastitom kuhinjom, u kojem sprema namirnice kupljene na Dolcu i u obližnjim dućanima.

'Budimpešta me jako osvojila svojom kulturom, Dunavom, zvukom violina na ulicama. Poželjela sam ići još istočnije, na Balkan. Zagreb mi tada nije bio u fokusu, ali čim sam saznala za projekt TZGZ-a, jako sam se obradovala i bila presretna kad su mi javili da sam odabrana', tumači, dodajući da i ovdje ima uličnih svirača, a večernje šetnje pitoresknim centrom grada veoma su romantične. Osim toga, svi su prijateljski nastrojeni. Tak kad je stigla, nije znala što očekivati, a začudilo ju je kad su joj u hotelu rekli da može slobodno sama šetati ulicama i noću. 'Sad sam se u to i uvjerila', smije se.

Do prije tri godine Andrae je bila direktorica marketinga za južnoafrički IT startup u obrazovanju, a u jednom trenutku dozlogrdio joj je posao u uredu.

'Pregovarala sam i dogovorila fleksibilne uvjete i rad na daljinu. To mi se jako svidjelo i počela sam intenzivno putovati. U to doba još nisam sasvim osvijestila da sam digitalni nomad, o tome se onda nije toliko puno govorilo', kaže.

Nakon poslovne konferencije u Londonu ostala je ondje još nekoliko tjedana, a potom se prebacila na nekoliko mjeseci u Prag i Budimpeštu. 'Ne volim biti turist, svugdje ostajem barem mjesec dana kako bih imala dovoljno vremena istražiti i osjetiti grad, udomaćiti se i uklopiti u lokalnu zajednicu. Baš negdje u to vrijeme osvijestila sam da sam digitalni nomad. Počela sam se pitati zašto to svi ne rade jer su se već tada, prije pandemije, prakticirali online poslovni sastanci preko Zooma', kaže Andrae. Bio je to uvod u njezinu poslovnu avanturu.