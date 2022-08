[FOTO/VIDEO] Otkriven uzrok velikog požara kod Šibenika, krivac je - roštilj

Hrvatska vatrogasna zajednica javlja da je u poslijepodnevnim satima požar u Vrpolju kod Šibenika ponovno stavljen pod nadzor

Prvi susjed 36-godišnjaka osumnjičenog za izazivanje požara u Vrpolju objašnjava za RTL što se dogodilo.

'Otvoreni žar, najvjerojatnije su oni unutra nekako pekli i onda da im ne bi te gradele, to. Valjda su metnuli na neke čist, a to je vrag, vitar je odnia. I na zemlji je svugdje poneka travka, gdje nije asfalt. Uhvatilo jednu slamku i to samo ide dalje, ide dalje', objašnjava Marko Grizelj iz Vrpolja.

Županijski zapovjednik upozorava - ovaj put je bio roštilj, ali štetan požar može izazvati i najobičniji opušak.

"Kada pogledamo danas, temperatura 37, 38 stupnjeva, dosta jako, na mjestima i orkansko jugo. Priroda, suha vegetacija, doslovce džungla, jedna mala nepažnja i milijunska šteta", tvrdi Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.