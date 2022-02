[FOTO] U centru Osijeka pao komad fasade s bivšeg hotela. Hoće li netko odgovarati?

Sunovratio se dio fasade bivšeg hotela Royal i to u samom središtu Osijeka. Šokirani prolaznici sve su fotodokumentirali. Pozvani su i komunalni redari. Odgovornima slijedi kazna. No kako natjerati vlasnike da poprave svoje nekretnine kako one ne bi predstavljale opasnost za prolaznike?

Dio fasade bivšeg hotela Royal u srcu Osijeka, u Kapucinskoj ulici, sunovratio se na pločnik. Šokirani Osječani odmah su zvali 112. Na teren su izišli i komunalni redari. Dio ulice je ograđen, a odgovornima slijede kazne. No što mogu poduzeti jedinice lokalne samouprave kako bi vlasnike nekretnina natjerali da ih poprave kako one bi predstavljale opasnost za prolaznike? 'Gradovi nemaju pravne mehanizme prisiliti vlasnika na obnovu zgrade. Jedino što mogu je kažnjavati ih zbog neodržavanja te sufinancirati obnovu, što čini i Grad Osijek, jer je novac najveći problem vlasnicima', odgovaraju tportalu iz Grada Osijeka.

Komunalci su se u zadnjem osječkom slučaju zaputili na teren. Vlasnici su upozoreni na obvezu održavanja vanjskih dijelova zgrade, kao i uklanjanja onih koji svojim padom prijete prolaznicima. Izdan je prekršajni nalog sa zapriječenom novčanom kaznom, odgovaraju iz Grada Osijeka, u iznosu od tri tisuće kuna za pravnu i 800 kuna za odgovornu osobu. No postoji jedna 'kvaka'. Bivši osječki hotel Royal upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 'Kako je riječ o zgradi koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH, rješenje kojim se nalaže otklanjanje oštećenja, osim vlasniku zgrade, dostavlja se Konzervatorskom odjelu, koji je dužan u roku od 30 dana do dana dostave rješenja odrediti način otklanjanja oštećenja', tumače daljnji postupak u Gradu Osijeku.