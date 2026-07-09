FOTO Thompson oduševio okupljene kratkim nastupom na predstavljanju knjige

Počasni gost, Marko Perković Thompson, započeo je svoj nastup u pratnji Hrvatskih ruža pjesmom 'Ako ne znaš šta je bilo' na oduševljenje okupljenih koji su pjevali s njim, a potom se pridružio gostima na predstavljanju knjige.

Uz autora, novinara Ivice Marijačića, o knjizi su govorili i Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec. Knjigu je Marijačić opisao kao djelo o 'jedinstvenom čovjeku' koji 'pjesmom brani Hrvatsku i svijet od srpskog fašizma'.

'Ovo opsežno štivo donosi dubinsku analizu lika i djela Marka Perkovića Thompsona, a autor ga opisuje kao najiscrpniju knjigu o popularnom hrvatskom glazbeniku do sada. Kroz tekst se detaljno istražuje Thompsonov životni i profesionalni put, pri čemu se po prvi puta iznose brojne nepoznate biografske pojedinosti iz njegova života te se analizira njegov snažan društveni i politički utjecaj na hrvatsku javnost', stoji u opisu knjige.

Dodaje se kako se središnji dio knjige bavi fenomenom masovnih medija te političkih napada, cenzure i zabrana s kojima se pjevač susretao.