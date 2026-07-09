FOTO Thompson oduševio okupljene kratkim nastupom na predstavljanju knjige

U kinu Studentskog centra u Zagrebu održana je promocija knjige 'Fenomen Thompson' autora Ivice Marijačića koja je privukla veliku pozornost građana
Počasni gost, Marko Perković Thompson, započeo je svoj nastup u pratnji Hrvatskih ruža pjesmom 'Ako ne znaš šta je bilo' na oduševljenje okupljenih koji su pjevali s njim, a potom se pridružio gostima na predstavljanju knjige.
Uz autora, novinara Ivice Marijačića, o knjizi su govorili i Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec. Knjigu je Marijačić opisao kao djelo o 'jedinstvenom čovjeku' koji 'pjesmom brani Hrvatsku i svijet od srpskog fašizma'.
'Ovo opsežno štivo donosi dubinsku analizu lika i djela Marka Perkovića Thompsona, a autor ga opisuje kao najiscrpniju knjigu o popularnom hrvatskom glazbeniku do sada. Kroz tekst se detaljno istražuje Thompsonov životni i profesionalni put, pri čemu se po prvi puta iznose brojne nepoznate biografske pojedinosti iz njegova života te se analizira njegov snažan društveni i politički utjecaj na hrvatsku javnost', stoji u opisu knjige.
Dodaje se kako se središnji dio knjige bavi fenomenom masovnih medija te političkih napada, cenzure i zabrana s kojima se pjevač susretao.
Ulaz je za sve posjetitelje bio besplatan, a knjiga se mogla kupiti po cijeni od 30 eura.
Podsjetimo, predstavljanje knjige izazvalo je puno pozornosti i zbog odluke zagrebačke Skupštineprema kojoj je Thompsonu zabranjeno nastupati u gradskim prostorima.
O dolasku Thompsona u Kino SC-a na promociju knjige 'Fenomen Thompson' i njegovu nastupu zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da SC nije u nadležnosti Grada, a HDZ-ov Mislav Herman poručio je da 'cenzorske škare Grada Zagreba ne režu u državnim ustanovama'
'Odluka Skupštine se odnosi na sve prostore kojima upravlja Grad ili gradske ustanove, a to nije SC (Studentski centar). SC je državna ustanova, dapače direktor te ustanove je gradski zastupnik u Skupštini grada Zagreba, tako da pitajte Maria Župana za to, ali to nije u našoj nadležnosti. U nadležnosti su, kad govorimo o odluci Skupštine - javne površine i prostori kojima upravljaju Grad ili Grad u širem smislu', rekao je Tomašević.