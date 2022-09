[FOTO] Stanovnici Londona i turisti pred Buckinghamskom palačom: Ozdravite brzo!

"Ozdravite brzo" poručili su u četvrtak mnogi stanovnici Londona i turisti nakon što su liječnici rekli da su zabrinuti za zdravlje kraljice Elizabete II. (96) koja se nalazi u dvorcu Balmoral u Škotskoj, okružena svojom obitelji

"Prije dva dana bila je s novom premijerkom, a sada su svi odjednom zabrinuti za nju. To nije baš dobro, ali 'Neka Bog čuva kraljicu!'"

"Svi su jako zabrinuti zbog toga, imali smo je 70 godina pa moramo sve to prihvatiti jer se dogodilo iznenada", rekla je Sharon Gove stojeći ispred Buckinghamske palače.

"Pa mislim da je to jako tužno, nadam se da će se brzo oporaviti. Mislim da je svi vole i poštuju i želimo sve najbolje njoj i njezinoj obitelji", rekla je.

Neki ljudi okupili su se kod palače samo da bi bili ondje pošto se pročulo da je kraljica loše.

"Radim u blizini i čuo sam na vijestima o lošem zdravlju Njezina Veličanstva pa sam se zabrinuo i to me potaknulo da dođem do Buckinghamske palače, da budem u srcu monarhije", rekao je Alexander Caplan (40), tehnološki poduzetnik.

Zabrinutost su izrazili i mnogi drugi građani na ulicama Londona.

Studentica Beatriz Cintra (29) rekla je kako se nada da će se kraljica oporaviti i da će kraljevska obitelj "prebroditi to teško razdoblje ujedinjena i da će pronaći mir što god da se dogodi".

Konobar Albert Laane (18) sažeo je ono što mnogi misle riječima: "Hej, Elizabeta, ozdravi brzo".

Prošlog listopada Elizabeth je provela noć u bolnici i od tada je bila prisiljena smanjiti svoje javne angažmane. U srijedu je otkazala virtualni sastanak s ministrima nakon što su joj liječnici savjetovali mirovanje.

Ranije ove godine kraljica Elizabeta proslavila je 70. godina na prijestolju.